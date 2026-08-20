Arthur Fils 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur por la vía rápida (6-3, 6-4) en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 2 horas y 41 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró un break crucial en el octavo juego, rompiendo el servicio de Alex de Minaur para llevarse el set con un marcador de 6-3. Fils mantuvo su servicio en todos sus juegos, mostrando una sólida actuación en su saque. En el segundo set, Fils nuevamente aprovechó una oportunidad de break en el séptimo juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-4. A lo largo del partido, Arthur Fils mostró un impresionante 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 75% de los puntos jugados con su primer saque.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



