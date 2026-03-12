Arthur Fils 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de marzo de 2026.





El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils (6-2, 6-3) en un encuentro que destacó por la solidez del servicio de Zverev y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del partido, Zverev demostró un alto rendimiento en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 71% y logrando salvar 3 de las oportunidades de quiebre en su contra. Además, el alemán fue efectivo al momento de atacar el servicio de su oponente, consiguiendo 4 quiebres a lo largo del encuentro. Estas estadísticas fueron claves para que Zverev se impusiera por la vía rápida, sin conceder ningún set a su rival. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de Fils en dos ocasiones, lo que le permitió tomar una ventaja temprana y cerrar el set con un marcador de 6-2. Durante el segundo set, la historia fue similar, con Zverev manteniendo su dominio y logrando dos quiebres más, lo que finalmente le aseguró su victoria con un marcador de 6-3 en el segundo set. Con este resultado, Zverev avanza a la siguiente ronda del torneo, mostrando un nivel de juego que lo posiciona como uno de los favoritos para alzarse con el título en Indian Wells.



