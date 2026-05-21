Arthur Rinderknech 1 - 2 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.





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El tenista kazajo Alexander Bublik ha avanzado a las semifinales del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Arthur Rinderknech por 5-7, 6-4, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 55 minutos. En el primer set, Arthur Rinderknech logró romper el servicio de Bublik en el último juego, llevándose el set 7-5. En el segundo set, Bublik consiguió un break crucial en el tercer juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el tercer set, Bublik dominó, rompiendo el servicio de Rinderknech dos veces para cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Bublik tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 70% de los puntos con su servicio. Arthur Rinderknech, por su parte, tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y también ganó el 70% de los puntos con su servicio.



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