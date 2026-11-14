Aryna Sabalenka 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group B (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de noviembre de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a la siguiente ronda de las WTA Finals, que se disputa en pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-3, 3-6, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 51 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de Aryna Sabalenka en tres ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-3. Sabalenka consiguió un solo 'break' en este set. Durante el segundo set, Aryna Sabalenka mejoró su juego y rompió el servicio de Svitolina dos veces, llevándose el set por 6-3. Svitolina solo pudo romper el servicio de Sabalenka una vez en este set. En el decisivo tercer set, Svitolina dominó al romper el servicio de Sabalenka en tres ocasiones, mientras que Sabalenka solo pudo romper el servicio de Svitolina una vez, cerrando el set con un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio durante el partido, ganando el 57% de los puntos con su primer saque. Además, cometió 9 dobles faltas y logró 4 aces. Por otro lado, Aryna Sabalenka tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio, ganando el 49% de los puntos con su primer saque, con 3 dobles faltas y 1 ace.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



