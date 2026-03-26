Aryna Sabalenka 2 - 0 Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de marzo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a las semifinales del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Hailey Baptiste (6-4, 6-4) en un encuentro marcado por los constantes quiebres de servicio de ambas jugadoras. A lo largo del partido, Aryna Sabalenka mostró solidez en momentos clave, logrando mantener su servicio en los juegos finales de cada set para asegurar su victoria. La dinámica del encuentro fue intensa desde el inicio, con un total de 18 juegos disputados, donde Sabalenka y Baptiste intercambiaron quiebres de servicio en múltiples ocasiones, evidenciando la lucha por tomar la iniciativa en el marcador. En términos de estadísticas de saque, Aryna Sabalenka consiguió un porcentaje de 66% en su primer servicio, ganando el 30% de los puntos jugados en su primer saque y el 10% en su segundo. Además, logró salvar 1 punto de quiebre y consiguió 9 juegos de servicio. En el aspecto ofensivo, Sabalenka registró 4 aces contra 3 dobles faltas, mostrando un balance positivo en su rendimiento de saque. Por otro lado, Hailey Baptiste logró un 50% de efectividad en su primer servicio, con un 22% de puntos ganados en su primer saque y un 12% en su segundo. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse competitiva, Baptiste no logró contrarrestar la presión ejercida por Sabalenka, especialmente en los momentos decisivos de cada set. Este triunfo en los cuartos de final del Miami Open no solo subraya la fortaleza y determinación de Aryna Sabalenka en su camino hacia las etapas finales del torneo, sino que también destaca su capacidad para ejecutar bajo presión, asegurando su avance a las semifinales en busca de continuar su éxito en el torneo.



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