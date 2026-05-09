Aryna Sabalenka 1 - 2 Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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La tenista rumana Sorana Cirstea ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 2-6, 6-3, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Sorana Cirstea en dos ocasiones, mientras que Cirstea no pudo concretar ningún break, lo que permitió a Sabalenka cerrar el set 6-2. Durante este set, Sabalenka mostró una alta efectividad en su primer servicio, con un porcentaje del 76%. En el segundo set, Cirstea recuperó terreno al romper el servicio de Sabalenka tres veces, mientras que Sabalenka solo logró un break. Cirstea mantuvo su servicio en momentos clave para llevarse el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, con múltiples breaks por ambas jugadoras. Cirstea rompió el servicio de Sabalenka cuatro veces, mientras que Sabalenka consiguió tres breaks. Finalmente, Cirstea mantuvo su servicio en el último juego para ganar el set 7-5 y avanzar a la siguiente ronda.



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