Aryna Sabalenka 2 - 0 Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a las semifinales del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Victoria Mboko con un resultado de 7-6, 6-4 en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Sabalenka y la intensa competencia entre ambas jugadoras. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios con firmeza, llevando el set a un tie-break, donde Sabalenka demostró superioridad para cerrarlo a su favor. En el segundo set, la clave estuvo en el quinto juego, donde Sabalenka logró el único quiebre del set, lo que finalmente le permitió asegurar su victoria y el pase a la siguiente ronda. Aryna Sabalenka mostró un sólido desempeño en su servicio a lo largo del partido, con un porcentaje de primer servicio del 63% y logrando ganar el 37% de los puntos jugados en su primer servicio. Además, su capacidad para presionar el servicio de su oponente quedó evidenciada al convertir 1 de las oportunidades de quiebre que tuvo, un factor determinante para su triunfo.



