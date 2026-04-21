Athletic 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic ha ganado este martes por 1-0 a Osasuna en el estadio de San Mamés, en un partido donde los locales supieron aprovechar una de sus escasas oportunidades para llevarse los tres puntos. El único gol del encuentro llegó en el minuto 16, cuando Gorka Guruzeta encontró la red para adelantar a los bilbaínos. Osasuna, que dominó la posesión con un 65%, no logró materializar sus ocasiones, incluyendo un penalti fallado por Ante Budimir en el minuto 57. El partido también estuvo marcado por la expulsión de Mikel Jauregizar en el tiempo de descuento, aunque el marcador no se alteró tras su salida. A pesar de la derrota, Osasuna sigue por delante del Athletic en la clasificación por dos puntos, ambos equipos con 32 partidos disputados.
Con esta victoria, el Athletic se mantiene en la novena posición con 44 puntos, mientras que Osasuna ocupa la décima posición con 42 puntos. El equipo visitante tuvo más protagonismo en el ataque, liderado por Ante Budimir, quien fue el jugador más participativo, aunque sin éxito en sus intentos de gol. La actuación del VAR fue notable, anulando un penalti a favor del Athletic en el minuto 5 por una falta de Lucas Torro. Con seis jornadas por disputar, el Athletic aún tiene opciones de escalar posiciones, pero necesitará mejorar su efectividad de cara al gol para aspirar a puestos europeos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.75), Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.81); Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.65), Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer (Oihan Sancet, min.65), Nico Williams (Robert Navarro, min.65), Gorka Guruzeta.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando (Moi Gomez, min.84), Javi Galan; Jon Moncayola (Raul Garcia, min.84), Lucas Torro (Iker Munoz, min.71), Ruben Garcia (Raul Moro, min.71), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.78), Victor Munoz, Ante Budimir.
--GOLES.
1-0, min.16: Gorka Guruzeta.
Penalty fallado por Ante Budimir del Osasuna en el minuto 57 .
Penalty pitado a favor del Athletic Bilbao anulado, que había cometido Lucas Torro en el minuto 5 .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Miguel Ortiz. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.10), Inaki Williams (min.90+7), y, además expulso por doble amarilla a Mikel Jauregizar (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aimar Oroz (min.48), Moi Gomez (min.90+8), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.6: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
Min.7: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
Min.55: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
Min.56: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
Min.5: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
--ESTADIO.
San Mames (47,500 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 2
|Remates
| 7
| 7
|Pases Totales
| 296
| 550
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 12
| 11
|Posesión
| 35%
| 65%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 102
| 75
|Ataques Peligrosos
| 34
| 45
|Centros
| 4
| 6
|Saques de Banda
| 15
| 24
|Saques de Portería
| 5
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 12
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 41
| 32
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 39
| 32
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Athletic Bilbao
|02/05/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Athletic Bilbao
|10/05/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Valencia
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/04/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Sevilla
|02/05/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Barcelona
|08/05/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Osasuna