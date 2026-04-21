Athletic 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

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El Athletic ha ganado este martes por 1-0 a Osasuna en el estadio de San Mamés, en un partido donde los locales supieron aprovechar una de sus escasas oportunidades para llevarse los tres puntos. El único gol del encuentro llegó en el minuto 16, cuando Gorka Guruzeta encontró la red para adelantar a los bilbaínos. Osasuna, que dominó la posesión con un 65%, no logró materializar sus ocasiones, incluyendo un penalti fallado por Ante Budimir en el minuto 57. El partido también estuvo marcado por la expulsión de Mikel Jauregizar en el tiempo de descuento, aunque el marcador no se alteró tras su salida. A pesar de la derrota, Osasuna sigue por delante del Athletic en la clasificación por dos puntos, ambos equipos con 32 partidos disputados.

Con esta victoria, el Athletic se mantiene en la novena posición con 44 puntos, mientras que Osasuna ocupa la décima posición con 42 puntos. El equipo visitante tuvo más protagonismo en el ataque, liderado por Ante Budimir, quien fue el jugador más participativo, aunque sin éxito en sus intentos de gol. La actuación del VAR fue notable, anulando un penalti a favor del Athletic en el minuto 5 por una falta de Lucas Torro. Con seis jornadas por disputar, el Athletic aún tiene opciones de escalar posiciones, pero necesitará mejorar su efectividad de cara al gol para aspirar a puestos europeos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.75), Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.81); Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.65), Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer (Oihan Sancet, min.65), Nico Williams (Robert Navarro, min.65), Gorka Guruzeta.



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando (Moi Gomez, min.84), Javi Galan; Jon Moncayola (Raul Garcia, min.84), Lucas Torro (Iker Munoz, min.71), Ruben Garcia (Raul Moro, min.71), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.78), Victor Munoz, Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.16: Gorka Guruzeta.

Penalty fallado por Ante Budimir del Osasuna en el minuto 57 .

Penalty pitado a favor del Athletic Bilbao anulado, que había cometido Lucas Torro en el minuto 5 .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Miguel Ortiz. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.10), Inaki Williams (min.90+7), y, además expulso por doble amarilla a Mikel Jauregizar (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aimar Oroz (min.48), Moi Gomez (min.90+8), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.6: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.7: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.55: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.56: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.5: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.





--ESTADIO.

San Mames (47,500 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 3 2 Remates 7 7 Pases Totales 296 550 Corners 5 4 Faltas 12 11 Posesión 35% 65% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 0 Ataques 102 75 Ataques Peligrosos 34 45 Centros 4 6 Saques de Banda 15 24 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 12 Paradas 2 1 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 9 Permanencia Athletic Bilbao 41 32 10 Permanencia Osasuna 39 32 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao 11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Athletic Bilbao 02/05/2026 18:30 LaLiga Alavés Athletic Bilbao 10/05/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Valencia









-Próximos partidos del Osasuna.

