Athletic 2 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

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El Athletic ha ganado este domingo por 2-1 a la Real Sociedad en el estadio de San Mamés, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la mayor posesión de balón de su rival. Inaki Williams abrió el marcador en el minuto 14 tras una asistencia de Nico Williams, pero Luka Sucic igualó el encuentro para la Real Sociedad en el minuto 30. Justo antes del descanso, Alex Berenguer puso al Athletic nuevamente por delante al convertir un penalti en el minuto 45 (+2), decisión que fue confirmada tras una revisión del VAR. A pesar de que la Real Sociedad dominó en cuanto a posesión y remates, no logró traducir ese dominio en el marcador. Con este resultado, el Athletic, que tiene un partido menos, se acerca a los puestos europeos, mientras que la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - REAL SOCIEDAD 1 (2-1, al descanso).

-EQUIPOS

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche (Yeray Alvarez, min.89), Aymeric Laporte; Peio Canales (Benat Prados, min.77), Nico Williams (Oihan Sancet, min.89), Benat Gerenabarrena, Alex Berenguer; Maroan Sannadi (Robert Navarro, min.6), Inaki Williams.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.89), Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.89), Ander Barrenetxea (Orri Oskarsson, min.62), Carlos Soler, Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.75); Luka Sucic (Takefusa Kubo, min.75), Mikel Oyarzabal.

-GOLES

1-0, min.14: Inaki Williams (Nico Williams) .1-1, min.30: Luka Sucic.2-1, min.45(+2): Alex Berenguer, de penalti.Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 65 .

-ÁRBITRO

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Raul Gonzalez. Amonestó a Inaki Williams (min.45+4), Hugo Rincon (min.84), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Mikel Oyarzabal (min.55), Mamadou Sarr (min.64), Jon Aramburu (min.74), por parte de REAL SOCIEDAD.

-INCIDENCIAS VAR

Min.45(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Athletic Club.Min.45(+2) : Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Athletic Club!

-ESTADIO

San Mames (50,092 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Athletic de Bilbao Real Sociedad Goles 2 1 Remates Fuera 4 3 Remates 13 13 Pases Totales 366 591 Corners 5 8 Faltas 11 13 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 6 5 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 86 103 Ataques Peligrosos 38 53 Centros 18 24 Saques de Banda 16 21 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 11 Paradas 4 1 Contra Golpes 5 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 17 11 7 Permanencia Athletic Bilbao 15 10 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante 18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad 11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo 20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad

Próximos partidos de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/11/2026 18:30 LaLiga Osasuna Athletic Bilbao 20/11/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol 29/11/2026 15:00 LaLiga Malaga Athletic Bilbao

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