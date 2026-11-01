Athletic 2 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic ha ganado este domingo por 2-1 a la Real Sociedad en el estadio de San Mamés, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la mayor posesión de balón de su rival. Inaki Williams abrió el marcador en el minuto 14 tras una asistencia de Nico Williams, pero Luka Sucic igualó el encuentro para la Real Sociedad en el minuto 30. Justo antes del descanso, Alex Berenguer puso al Athletic nuevamente por delante al convertir un penalti en el minuto 45 (+2), decisión que fue confirmada tras una revisión del VAR. A pesar de que la Real Sociedad dominó en cuanto a posesión y remates, no logró traducir ese dominio en el marcador. Con este resultado, el Athletic, que tiene un partido menos, se acerca a los puestos europeos, mientras que la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - REAL SOCIEDAD 1 (2-1, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche (Yeray Alvarez, min.89), Aymeric Laporte; Peio Canales (Benat Prados, min.77), Nico Williams (Oihan Sancet, min.89), Benat Gerenabarrena, Alex Berenguer; Maroan Sannadi (Robert Navarro, min.6), Inaki Williams.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.89), Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.89), Ander Barrenetxea (Orri Oskarsson, min.62), Carlos Soler, Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.75); Luka Sucic (Takefusa Kubo, min.75), Mikel Oyarzabal.
-GOLES
1-0, min.14: Inaki Williams (Nico Williams) .
1-1, min.30: Luka Sucic.
2-1, min.45(+2): Alex Berenguer, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 65 .
-ÁRBITRO
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Raul Gonzalez. Amonestó a Inaki Williams (min.45+4), Hugo Rincon (min.84), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Mikel Oyarzabal (min.55), Mamadou Sarr (min.64), Jon Aramburu (min.74), por parte de REAL SOCIEDAD.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Athletic Club.
Min.45(+2) : Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Athletic Club!
-ESTADIO
San Mames (50,092 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Real Sociedad
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 13
| 13
|Pases Totales
| 366
| 591
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 86
| 103
|Ataques Peligrosos
| 38
| 53
|Centros
| 18
| 24
|Saques de Banda
| 16
| 21
|Saques de Portería
| 7
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 11
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 5
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 11
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 15
| 10
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao
|24/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
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