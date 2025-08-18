Athletic 3 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en San Mames ante 49.134 espectadores, el Athletic se impuso por 3-2 al Sevilla, en una jornada que dejó al equipo local con una victoria crucial. La primera mitad concluyó con una ventaja de 2-0 para el Athletic, gracias a los goles de Nico Williams de penalti en el minuto 36, tras una decisión confirmada por el VAR, y Maroan Sannadi en el minuto 43. El Sevilla respondió en la segunda parte con goles de Dodi Lukebakio en el minuto 60 y Lucien Agoume en el minuto 72, pero un gol de Robert Navarro en el minuto 81, asistido por Nico Williams, aseguró los tres puntos para el Athletic. El Athletic mostró una mayor iniciativa durante el partido, como reflejan sus 15 remates y 10 corners, frente a los 12 remates y 1 corner del Sevilla. Sin embargo, el Sevilla mantuvo una posesión del balón del 54%, superior al 46% del Athletic, lo que indica una disputa equilibrada por el control del juego. A pesar de la presión, el equipo local supo aprovechar sus oportunidades, destacando Nico Williams por su participación decisiva en dos de los goles. Este resultado deja al Athletic con 3 puntos, colocándose entre los equipos que, al inicio de la temporada, muestran aspiraciones de clasificarse para competiciones europeas, mientras que el Sevilla deberá buscar recuperarse en las próximas jornadas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 3 - SEVILLA 2 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.83), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.78), Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer (Robert Navarro, min.67), Nico Williams (Alejandro Rego, min.83), Maroan Sannadi (Gorka Guruzeta, min.67).



SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin (Adnan Januzaj, min.71), Kike Salas, Jose Angel Carmona; Djibril Sow (Isaac Romero, min.87), Nemanja Gudelj (Marcao, min.82), Lucien Agoume; Dodi Lukebakio, Akor Adams, Stanis Idumbo Muzambo (Chidera Ejuke, min.46).



--GOLES.

1-0, min.36: Nico Williams, de penalti.

2-0, min.43: Maroan Sannadi.

2-1, min.60: Dodi Lukebakio (Juanlu Sanchez) .

2-2, min.72: Lucien Agoume (Akor Adams) .

3-2, min.81: Robert Navarro (Nico Williams) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Ortiz. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Lucien Agoume (min.37), Andres Castrin (min.6), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.



Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Athletic Bilbao!





--ESTADIO.

San Mames (49.134 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Sevilla Goles 3 2 Remates Fuera 3 3 Remates 15 12 Pases Totales 385 474 Corners 10 1 Faltas 8 12 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 8 3 Fueras de Juego 0 8 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 99 86 Ataques Peligrosos 48 28 Centros 12 7 Saques de Banda 23 13 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 20 8 Paradas 4 1 Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Sociedad 1 1 14 Permanencia Sevilla 0 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 16/03/2025 LaLiga Sevilla 0-1 Athletic Bilbao 29/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Sevilla 19/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Sevilla 04/01/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 13/05/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Las Palmas 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/08/2025 19:30 LaLiga Athletic Bilbao Rayo 31/08/2025 19:00 LaLiga Betis Athletic Bilbao 14/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Alavés









-Próximos partidos del Sevilla.

