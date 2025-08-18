Athletic 3 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.
En un emocionante encuentro en San Mames ante 49.134 espectadores, el Athletic se impuso por 3-2 al Sevilla, en una jornada que dejó al equipo local con una victoria crucial. La primera mitad concluyó con una ventaja de 2-0 para el Athletic, gracias a los goles de Nico Williams de penalti en el minuto 36, tras una decisión confirmada por el VAR, y Maroan Sannadi en el minuto 43. El Sevilla respondió en la segunda parte con goles de Dodi Lukebakio en el minuto 60 y Lucien Agoume en el minuto 72, pero un gol de Robert Navarro en el minuto 81, asistido por Nico Williams, aseguró los tres puntos para el Athletic.
El Athletic mostró una mayor iniciativa durante el partido, como reflejan sus 15 remates y 10 corners, frente a los 12 remates y 1 corner del Sevilla. Sin embargo, el Sevilla mantuvo una posesión del balón del 54%, superior al 46% del Athletic, lo que indica una disputa equilibrada por el control del juego. A pesar de la presión, el equipo local supo aprovechar sus oportunidades, destacando Nico Williams por su participación decisiva en dos de los goles. Este resultado deja al Athletic con 3 puntos, colocándose entre los equipos que, al inicio de la temporada, muestran aspiraciones de clasificarse para competiciones europeas, mientras que el Sevilla deberá buscar recuperarse en las próximas jornadas.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 3 - SEVILLA 2 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.83), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.78), Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer (Robert Navarro, min.67), Nico Williams (Alejandro Rego, min.83), Maroan Sannadi (Gorka Guruzeta, min.67).
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin (Adnan Januzaj, min.71), Kike Salas, Jose Angel Carmona; Djibril Sow (Isaac Romero, min.87), Nemanja Gudelj (Marcao, min.82), Lucien Agoume; Dodi Lukebakio, Akor Adams, Stanis Idumbo Muzambo (Chidera Ejuke, min.46).
--GOLES.
1-0, min.36: Nico Williams, de penalti.
2-0, min.43: Maroan Sannadi.
2-1, min.60: Dodi Lukebakio (Juanlu Sanchez) .
2-2, min.72: Lucien Agoume (Akor Adams) .
3-2, min.81: Robert Navarro (Nico Williams) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Ortiz. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Lucien Agoume (min.37), Andres Castrin (min.6), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.
Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Athletic Bilbao!
--ESTADIO.
San Mames (49.134 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Sevilla
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 15
| 12
|Pases Totales
| 385
| 474
|Corners
| 10
| 1
|Faltas
| 8
| 12
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 8
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 99
| 86
|Ataques Peligrosos
| 48
| 28
|Centros
| 12
| 7
|Saques de Banda
| 23
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 20
| 8
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|2
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|3
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|4
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|5
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Alavés
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Sociedad
| 1
| 1
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|16/03/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Athletic Bilbao
|29/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Sevilla
|19/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Sevilla
|04/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|13/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Las Palmas
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/08/2025 19:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Rayo
|31/08/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Athletic Bilbao
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Alavés
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/08/2025 21:30
| LaLiga
| Sevilla
| Getafe
|30/08/2025 19:30
| LaLiga
| Girona
| Sevilla
|12/09/2025 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Elche