Atlético de Madrid 0 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 0 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano ante 65,210 espectadores, el Betis se impuso por la mínima diferencia al Atlético de Madrid, gracias a un gol de Antony en el minuto 28, asistido por Abdessamad Ezzalzouli. A pesar de que el Atlético de Madrid mostró mayor posesión del balón y un número superior de remates, no lograron concretar las oportunidades creadas. El equipo local intentó sin éxito cambiar el marcador, incluso con un gol en propia puerta de Diego Llorente, que fue anulado tras una revisión por el VAR por posición de fuera de juego, manteniendo el resultado final en 0-1. Este resultado deja al Atlético de Madrid en la tercera posición con 45 puntos tras 22 partidos, aún en zona de clasificación para la Champions, mientras que el Betis, con esta victoria, asciende a la quinta posición con 35 puntos en 22 encuentros, acercándose a los puestos de Europa League. Ambos equipos mostraron intensidad en el juego, pero fue el Betis quien supo aprovechar su oportunidad en ataque para llevarse los tres puntos en esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 0 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri (Robin Le Normand, min.46); Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min.55), Thiago Almada (Alejandro Baena, min.46); Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.47), Ademola Lookman (Obed Vargas, min.70).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.71), Alvaro Fidalgo (Marc Bartra, min.87); Antony (Rodrigo Riquelme, min.87), Cedric Bakambu (Nelson Deossa, min.79), Abdessamad Ezzalzouli.



--GOLES.

0-1, min.28: Antony (Abdessamad Ezzalzouli) .

Gol en propia puerta anulado a Diego Llorente en el minuto 74 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Victor Garcia. Amonestó a Matteo Ruggeri (min.25), Ademola Lookman (min.57), Alejandro Baena (min.83), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Abdessamad Ezzalzouli (min.72), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.74: AUTOGOL - ¡Diego Llorente envía el balón a su propia red!



Min.75: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.77: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Atlético de Madrid es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (65,210 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Real Betis Goles 0 1 Remates Fuera 3 2 Remates 9 6 Corners 7 3 Faltas 11 3 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Centros 13 4 Saques de Banda 9 9 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 5 15 Paradas 3 5 Contra Golpes 0 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético 03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/02/2026 16:15 LaLiga Rayo Atlético 18/02/2026 21:00 Champions Brujas Atlético 21/02/2026 21:00 LaLiga Atlético Espanyol









-Próximos partidos del Betis.

