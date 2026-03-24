Atlético de Madrid 4 - 1 Brujas | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 4 - 1 Brujas: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento de vuelta de las eliminatorias, el Atlético de Madrid demostró su superioridad en el campo del Riyadh Air Metropolitano al vencer al Brujas por 4-1, clasificándose a la siguiente ronda con un total de goles de 7 a 4 entre ambos partidos. A pesar de que el Brujas tuvo una mayor posesión del balón con un 52% frente al 48% del Atlético, fueron los locales quienes tuvieron mayor efectividad, destacando Alexander Soerloth con tres goles, siendo el jugador más determinante en el ataque del equipo madrileño. El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que revisó dos posibles penaltis, uno para cada equipo, pero en ambas ocasiones se decidió no tomar acciones adicionales. El Brujas intentó responder con ataques peligrosos y tuvo más corners, pero la defensa y la efectividad del Atlético de Madrid bajo la dirección de Jan Oblak, quien asistió en el primer gol, fueron clave para el resultado final. Los cambios realizados por ambos equipos buscaban alterar el curso del juego, pero fue la capacidad del Atlético para convertir las oportunidades en goles lo que finalmente les aseguró la victoria. El árbitro Clement Turpin tuvo que intervenir en momentos clave, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos, pero sin incidencias que cambiaran drásticamente el resultado. Con este triunfo, el Atlético de Madrid avanza con confianza a la siguiente fase de la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - CLUB BRUGGE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke (Nahuel Molina, min.70), Johnny Cardoso (Rodrigo Mendoza, min.83), Giuliano Simeone (Jose Gimenez, min.83), Alejandro Baena (Ademola Lookman, min.70); Alexander Soerloth, Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.58).



CLUB BRUGGE: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele (Bjorn Meijer, min.88), Joaquin Seys (Felix Lemarechal, min.82); Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen (Mamadou Diakhon, min.65), Hans Vanaken, Christos Tzolis (Gustaf Nilsson, min.82), Nicolo Tresoldi (Romeo Vermant, min.65).



--GOLES.

1-0, min.23: Alexander Soerloth (Jan Oblak) .

1-1, min.36: Joel Ordonez (Brandon Mechele) .

2-1, min.48: Johnny Cardoso.

3-1, min.76: Alexander Soerloth (Ademola Lookman) .

4-1, min.87: Alexander Soerloth (Matteo Ruggeri) .





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Pol van Boekel. Amonestó a Marcos Llorente (min.85), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Joel Ordonez (min.40), Romeo Vermant (min.85), por parte del CLUB BRUGGE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.14: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético de Madrid.



Min.15: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.71: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Brujas.



Min.72: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (66,756 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Club Brugge Goles 4 1 Remates Fuera 5 1 Remates 14 11 Pases Totales 489 556 Corners 2 7 Faltas 5 8 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 86 112 Ataques Peligrosos 54 67 Centros 15 14 Saques de Banda 14 16 Saques de Portería 2 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 6 Paradas 5 1 Contra Golpes 3 1



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Brujas.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 28/01/2026 Champions Brujas 3-0 Marseille 20/01/2026 Champions Kairat Almaty 1-4 Brujas 10/12/2025 Champions Brujas 0-3 Arsenal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

