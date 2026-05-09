Atlético de Madrid 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha perdido este sábado por 0-1 ante el Celta de Vigo en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. A pesar de dominar en posesión y remates, los colchoneros no lograron concretar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el minuto 62, cuando Borja Iglesias, asistido por Williot Swedberg, adelantó a los visitantes. El Celta, que defendió con solidez, aprovechó su única ocasión clara para llevarse los tres puntos. Antoine Griezmann fue el jugador más participativo del Atlético, pero sin éxito en el marcador. Con este resultado, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición, mientras que el Celta de Vigo sigue en la sexta posición, en puestos de Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Jose Gimenez (Robin Le Normand, min.20), David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Alejandro Baena (Obed Vargas, min.69), Ademola Lookman (Nahuel Molina, min.60); Antoine Griezmann (Thiago Almada, min.61), Alexander Soerloth.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Alvaro Nunez (Sergio Carreira, min.68), Fer Lopez, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Mihailo Ristic, min.89), Pablo Duran (Iago Aspas, min.68), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.77), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.68).
--GOLES.
0-1, min.62: Borja Iglesias (Williot Swedberg) .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alejandro Baena (min.66), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ilaix Moriba (min.19), Fer Lopez (min.77), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (52,643 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 11
| 1
|Remates
| 21
| 3
|Pases Totales
| 560
| 468
|Corners
| 10
| 0
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 130
| 103
|Ataques Peligrosos
| 124
| 28
|Centros
| 30
| 0
|Saques de Banda
| 16
| 10
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 13
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 5
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|15/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Celta
|26/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Atlético
|12/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Celta
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 21:30
| LaLiga
| Osasuna
| Atlético
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Girona
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Atlético
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Celta
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla