Atlético de Madrid 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid ha perdido este sábado por 0-1 ante el Celta de Vigo en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. A pesar de dominar en posesión y remates, los colchoneros no lograron concretar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el minuto 62, cuando Borja Iglesias, asistido por Williot Swedberg, adelantó a los visitantes. El Celta, que defendió con solidez, aprovechó su única ocasión clara para llevarse los tres puntos. Antoine Griezmann fue el jugador más participativo del Atlético, pero sin éxito en el marcador. Con este resultado, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición, mientras que el Celta de Vigo sigue en la sexta posición, en puestos de Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Jose Gimenez (Robin Le Normand, min.20), David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Alejandro Baena (Obed Vargas, min.69), Ademola Lookman (Nahuel Molina, min.60); Antoine Griezmann (Thiago Almada, min.61), Alexander Soerloth.



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Alvaro Nunez (Sergio Carreira, min.68), Fer Lopez, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Mihailo Ristic, min.89), Pablo Duran (Iago Aspas, min.68), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.77), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.68).



--GOLES.

0-1, min.62: Borja Iglesias (Williot Swedberg) .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alejandro Baena (min.66), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ilaix Moriba (min.19), Fer Lopez (min.77), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (52,643 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Celta de Vigo Goles 0 1 Remates Fuera 11 1 Remates 21 3 Pases Totales 560 468 Corners 10 0 Faltas 11 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 5 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 130 103 Ataques Peligrosos 124 28 Centros 30 0 Saques de Banda 16 10 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 13 Paradas 0 4 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta 26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético 12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/05/2026 21:30 LaLiga Osasuna Atlético 17/05/2026 19:00 LaLiga Atlético Girona 24/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Atlético









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

