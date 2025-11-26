Atlético de Madrid 2 - 1 Inter | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 1 Inter: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 2-1 ante el Inter, en un partido donde la posesión y los remates revelaron una intensa disputa por la iniciativa. El Atlético, con una posesión del 46% y 15 remates, frente a los 17 del Inter, demostró eficacia en momentos clave. Julian Alvarez abrió el marcador temprano, con un gol validado tras revisión del VAR en el minuto 9, destacando la importancia de la tecnología en el juego. Piotr Zielinski igualó para el Inter en el minuto 54, pero fue Jose Gimenez quien, asistido por Antoine Griezmann en el tiempo añadido, selló la victoria para el equipo local, subrayando su participación decisiva en el ataque.
El encuentro fue también marcado por momentos tensos, incluida una amonestación para el banquillo del Atlético de Madrid, específicamente a Diego Simeone en el minuto 64, lo que añadió intensidad al juego. A pesar de los esfuerzos del Inter por revertir el marcador, especialmente a través de sus ataques peligrosos y un mayor control del balón, el Atlético supo aprovechar sus momentos, evidenciando la relevancia de convertir las oportunidades en goles. Este resultado deja al Atlético de Madrid con una victoria crucial, escalando posiciones en la tabla y demostrando su fortaleza en casa ante un rival directo por la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - INTER 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina (Nico Gonzalez, min.59), Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri (Alexander Soerloth, min.68); Conor Gallagher (Koke, min.59), Johnny Cardoso (Marc Pubill, min.59), Pablo Barrios; Julian Alvarez, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.68), Giuliano Simeone.
INTER: Yann Sommer; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu (Davide Frattesi, min.73), Piotr Zielinski (Petar Sucic, min.65), Federico Dimarco (Luis Henrique, min.79); Ange-Yoan Bonny (Marcus Thuram, min.65), Lautaro Martinez (Francesco Pio Esposito, min.73).
--GOLES.
1-0, min.9: Julian Alvarez.
1-1, min.54: Piotr Zielinski (Ange-Yoan Bonny) .
2-1, min.90(+3): Jose Gimenez (Antoine Griezmann) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 64 .
--ÁRBITRO.
Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Willy Delajod y Tiago Martins. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Federico Dimarco (min.44), por parte del INTER.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.9: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.12: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Atlético de Madrid.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Inter
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 7
|Remates
| 15
| 17
|Pases Totales
| 486
| 531
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 12
| 8
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 74
| 108
|Ataques Peligrosos
| 35
| 47
|Centros
| 21
| 18
|Saques de Banda
| 13
| 9
|Saques de Portería
| 10
| 9
|Tratamientos
| 3
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 5
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 12
| 5
|3
| Inter
| 12
| 5
|4
| Real Madrid
| 12
| 5
|5
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|6
| Chelsea
| 10
| 5
|7
| Sporting CP
| 10
| 5
|8
| Manchester City
| 10
| 5
|9
| Atalanta
| 10
| 5
|10
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|11
| Newcastle United
| 9
| 5
|12
| Atlético
| 9
| 5
|13
| Liverpool
| 9
| 5
|14
| Galatasaray
| 9
| 5
|15
| PSV Eindhoven
| 8
| 5
|16
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|17
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|18
| Barcelona
| 7
| 5
|19
| Qarabag FK
| 7
| 5
|20
| SSC Napoli
| 7
| 5
|21
| Marseille
| 6
| 5
|22
| Juventus
| 6
| 5
|23
| Monaco
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|26
| Brujas
| 4
| 5
|27
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|28
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 5
|29
| FC Koebenhavn
| 4
| 5
|30
| Benfica
| 3
| 5
|31
| Slavia Prague
| 3
| 5
|32
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|33
| Olympiacos
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 5
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|13/03/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Atlético
| 5-3
| Inter
|20/02/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Inter
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|04/11/2025
| Champions
| Atlético
| 3-1
| Union St.Gilloise
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Inter.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|05/11/2025
| Champions
| Inter
| 2-1
| Kairat Almaty
|21/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Inter
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
|17/09/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Inter
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Real Oviedo
|02/12/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Atlético
|06/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Atlético
-Próximos partidos del Inter.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Inter
| Liverpool
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Inter
| Arsenal
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Inter