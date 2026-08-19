Atlético de Madrid 2 - 0 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.

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El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles por 2-0 al Málaga en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido donde los colchoneros mostraron su superioridad en el segundo tiempo. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local incrementó su intensidad, reflejada en un mayor número de remates y una posesión ligeramente superior. Kang-In Lee abrió el marcador en el minuto 70, aprovechando una asistencia de David Hancko, mientras que Alejandro Baena sentenció el encuentro en el minuto 85. El Atlético, liderado por un participativo Kang-In Lee, dominó en ataques peligrosos y remates, dejando al Málaga sin opciones de reacción. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se posiciona en los puestos de cabeza de la clasificación, igualado con otros equipos que también suman 6 puntos tras dos jornadas disputadas.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - MÁLAGA 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Jorge Dominguez (Marcos Llorente, min.46), David Hancko, Daniel Martinez, Carlos Martin (Kang-In Lee, min.57), Robin Le Normand; Rodrigo Mendoza (Giuliano Simeone, min.57), Pablo Barrios, Koke (Morten Hjulmand, min.78), Arnau Ortiz (Alejandro Baena, min.57), Ademola Lookman.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Jose Salinas, min.71), Angel Recio, Einar Galilea (Ramon Enriquez, min.81), Rafita; David Larrubia, Dani Lorenzo (Eneko Jauregi, min.81), Izan Merino, Joaquin Munoz (Juan Cruz, min.67), Carlos Dotor (Rafa Rodriguez, min.67), Chupe.

-GOLES

1-0, min.70: Kang-In Lee (David Hancko) .2-0, min.85: Alejandro Baena.

-ÁRBITRO

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: Ivan Caparros y David Galvez. Amonestó a David Hancko (min.15), Jorge Dominguez (min.37), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Carlos Puga (min.45+4), Juan Cruz (min.80), Ramon Enriquez (min.88), por parte de MÁLAGA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano (65,785 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Málaga Goles 2 0 Remates Fuera 5 2 Remates 15 5 Pases Totales 521 466 Corners 6 1 Faltas 17 11 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 130 81 Ataques Peligrosos 61 29 Centros 18 2 Saques de Banda 18 18 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 19 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 3 1 2 Champions Espanyol 3 1 3 Champions Atlético 3 1 4 Champions Sevilla 3 1 5 Europa League Racing 1 1 6 Conference League Villarreal 1 1 18 Descenso Malaga 0 1 19 Descenso Getafe 0 1 20 Descenso Levante 0 1

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