Atlético de Madrid 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano ante 61,305 espectadores, el Atlético de Madrid se impuso por 2-0 frente al Oviedo, con ambos goles marcados por Alexander Soerloth en los minutos 16 y 26, siendo el primero asistido por David Hancko. El equipo local demostró superioridad en el campo, liderando la posesión del balón con un 52% frente al 48% del Oviedo y generando más oportunidades de gol con un total de 14 remates, de los cuales 6 fueron a portería. Este dominio se reflejó en el marcador desde la primera mitad, estableciendo una ventaja que el Oviedo no logró remontar. El Atlético de Madrid, con esta victoria, se sitúa en la tercera posición de la tabla con 31 puntos tras 14 jornadas, manteniéndose en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Oviedo se encuentra en la última posición con 9 puntos, lo que lo sitúa en zona de descenso. El partido no estuvo exento de incidencias, con una tarjeta amarilla mostrada a David Carmo del Oviedo en el minuto 54. A pesar de los esfuerzos del Oviedo por cambiar el rumbo del partido, el Atlético de Madrid mantuvo el control, sin que el VAR tuviera incidencias significativas en las decisiones arbitrales.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, David Hancko, Nico Gonzalez (Jose Gimenez, min.87); Conor Gallagher, Koke (Giacomo Raspadori, min.75), Alejandro Baena (Giuliano Simeone, min.46); Antoine Griezmann (Pablo Barrios, min.63), Alexander Soerloth (Julian Alvarez, min.63).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Dani Calvo, min.61), Rahim Alhassane; Santiago Colombatto (Alberto Reina, min.82), Leander Dendoncker, Haissem Hassan (Luka Ilic, min.82), Santi Cazorla (Ovie Ejaria, min.75), Federico Vinas, Jose Salomon Rondon (Alex Fores, min.75).



--GOLES.

1-0, min.16: Alexander Soerloth (David Hancko) .

2-0, min.26: Alexander Soerloth.





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a David Carmo (min.54), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (61,305 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Oviedo Goles 2 0 Remates Fuera 5 8 Remates 14 12 Pases Totales 295 214 Corners 7 2 Faltas 5 8 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 103 96 Ataques Peligrosos 54 54 Centros 17 15 Saques de Banda 21 8 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 7 Paradas 1 6 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 32 13 3 Champions Atlético 31 14 4 Champions Villarreal 29 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



