Barcelona 3 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 29 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio sobre el Deportivo Alavés con una victoria de 3-1, consolidando su liderazgo en la competición con 34 puntos tras 14 jornadas. El equipo local, con una posesión del 71% y un total de 17 remates, frente a los 6 del Alavés, marcó el ritmo del partido desde el comienzo. A pesar de un gol tempranero de Pablo Ibanez para el Alavés en el primer minuto, el Barcelona respondió con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, este último con dos anotaciones, siendo el más destacado en el ataque. La revisión del VAR en el minuto 30 no alteró una decisión inicial del árbitro, manteniendo el flujo del juego sin cambios significativos.
El Deportivo Alavés, con esta derrota, se sitúa en la 14ª posición con 15 puntos tras 14 partidos, acercándose peligrosamente a la zona de descenso, mientras que el Barcelona se afianza en la cima, alejándose del Real Madrid que cuenta con un partido menos. La efectividad del Barcelona en el ataque se vio complementada por las sustituciones estratégicas que introdujeron frescura en la segunda mitad, permitiendo a Dani Olmo cerrar el marcador en el tiempo añadido. Este encuentro no solo destacó por la habilidad goleadora del Barcelona sino también por su capacidad para controlar el juego y dictar el ritmo, evidenciando su potencial para mantenerse como líderes de la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.46), Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.84), Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha (Pedri, min.60), Marc Bernal (Marcus Rashford, min.46), Marc Casado, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.60).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Antonio Martinez, min.80); Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.59), Antonio Blanco, Calebe (Carlos Vicente, min.59), Pablo Ibanez (Jon Guridi, min.68), Denis Suarez (Ander Guevara, min.68), Lucas Boye.
--GOLES.
0-1, min.1: Pablo Ibanez (Victor Parada) .
1-1, min.8: Lamine Yamal (Robert Lewandowski) .
2-1, min.26: Dani Olmo (Raphinha) .
3-1, min.90(+3): Dani Olmo (Lamine Yamal) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Marc Bernal (min.36), Joan Garcia (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.33), Calebe (min.53), Antonio Blanco (min.81), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor de Barcelona.
Min.31: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (44,834 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Deportivo Alavés
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 17
| 6
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 10
| 17
|Posesión
| 71%
| 29%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 8
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Centros
| 11
| 6
|Saques de Banda
| 18
| 12
|Saques de Portería
| 3
| 8
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 25
| 10
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 5
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|14
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|02/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Alavés
|06/10/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-3
| Barcelona
|03/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-3
| Barcelona
|12/11/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/12/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Atlético
|06/12/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Barcelona
| Eintracht Frankfurt
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés