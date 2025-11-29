Barcelona 3 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

En el enfrentamiento en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio sobre el Deportivo Alavés con una victoria de 3-1, consolidando su liderazgo en la competición con 34 puntos tras 14 jornadas. El equipo local, con una posesión del 71% y un total de 17 remates, frente a los 6 del Alavés, marcó el ritmo del partido desde el comienzo. A pesar de un gol tempranero de Pablo Ibanez para el Alavés en el primer minuto, el Barcelona respondió con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, este último con dos anotaciones, siendo el más destacado en el ataque. La revisión del VAR en el minuto 30 no alteró una decisión inicial del árbitro, manteniendo el flujo del juego sin cambios significativos. El Deportivo Alavés, con esta derrota, se sitúa en la 14ª posición con 15 puntos tras 14 partidos, acercándose peligrosamente a la zona de descenso, mientras que el Barcelona se afianza en la cima, alejándose del Real Madrid que cuenta con un partido menos. La efectividad del Barcelona en el ataque se vio complementada por las sustituciones estratégicas que introdujeron frescura en la segunda mitad, permitiendo a Dani Olmo cerrar el marcador en el tiempo añadido. Este encuentro no solo destacó por la habilidad goleadora del Barcelona sino también por su capacidad para controlar el juego y dictar el ritmo, evidenciando su potencial para mantenerse como líderes de la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.46), Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.84), Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha (Pedri, min.60), Marc Bernal (Marcus Rashford, min.46), Marc Casado, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.60).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Antonio Martinez, min.80); Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.59), Antonio Blanco, Calebe (Carlos Vicente, min.59), Pablo Ibanez (Jon Guridi, min.68), Denis Suarez (Ander Guevara, min.68), Lucas Boye.



--GOLES.

0-1, min.1: Pablo Ibanez (Victor Parada) .

1-1, min.8: Lamine Yamal (Robert Lewandowski) .

2-1, min.26: Dani Olmo (Raphinha) .

3-1, min.90(+3): Dani Olmo (Lamine Yamal) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Marc Bernal (min.36), Joan Garcia (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.33), Calebe (min.53), Antonio Blanco (min.81), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor de Barcelona.



Min.31: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (44,834 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Deportivo Alavés Goles 3 1 Remates Fuera 5 3 Remates 17 6 Corners 5 4 Faltas 10 17 Posesión 71% 29% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 0 8 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Centros 11 6 Saques de Banda 18 12 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 25 10 Paradas 1 3 Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 32 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 14 Permanencia Alavés 15 14 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona 12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/12/2025 21:00 LaLiga Barcelona Atlético 06/12/2025 18:30 LaLiga Betis Barcelona 09/12/2025 21:00 Champions Barcelona Eintracht Frankfurt









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

