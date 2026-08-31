Barcelona 5 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2026.

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El Barcelona ha ganado este lunes por 5-2 al Rayo en un partido donde los culés mostraron su dominio desde el inicio. A pesar de que Sergio Camello adelantó a los visitantes en el minuto 12, el equipo local reaccionó rápidamente con goles de Raphinha en el 19' y Lamine Yamal en el 21'. Un gol en propia puerta de Florian Lejeune en el 51' amplió la ventaja para los azulgranas, aunque Camello volvió a acercar a los suyos en el 59'. Sin embargo, Raphinha y Lamine Yamal sellaron la victoria con sus tantos en el 71' y 90', respectivamente. A destacar, el gol anulado a Jules Kounde por fuera de juego tras revisión del VAR en el minuto 45. Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la cima de la clasificación con 9 puntos en 3 partidos, mientras que el Rayo sigue en puestos de descenso.

Los goleadores del partido fueron Sergio Camello (12', 59'), Raphinha (19', 71'), Lamine Yamal (21', 90') y Florian Lejeune (51', en propia puerta). El Barcelona llevó la iniciativa con una posesión del 69% y 26 remates totales, destacando la actuación de Lamine Yamal, quien fue clave en el ataque culé. La actuación del VAR resultó en la anulación del gol de Kounde, pero no afectó al resultado final del encuentro. El Rayo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contener el juego ofensivo del equipo local y continúa en la parte baja de la tabla.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 5 - RAYO VALLECANO 2 (2-1, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Xavi Espart; Marc Bernal (Rodri, min.64), Pedri (Joao Cancelo, min.77), Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermin Lopez, min.64), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.78), Raphinha (Hamza Abdelkarim, min.85).

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd (Adria Pedrosa, min.32); Oscar Valentin, Gnangoro Bouare (Pedro Diaz, min.57), Jorge de Frutos (Fran Perez, min.57), Unai Lopez (Randy Nteka, min.75), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.75).

-GOLES

0-1, min.12: Sergio Camello (Alvaro Garcia) .

1-1, min.19: Raphinha (Xavi Espart) .

2-1, min.21: Lamine Yamal (Marc Bernal) .

3-1, min.51: Florian Lejeune (pp).

3-2, min.59: Sergio Camello (Unai Lopez) .

4-2, min.71: Raphinha (Anthony Gordon) .

5-2, min.90: Lamine Yamal (Karim Adeyemi) .

Gol anulado a Jules Kounde de Barcelona en el minuto 45 . Gol en propia puerta Florian Lejeune en el minuto 51 .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Raul Gonzalez y Alejandro Muniz. por parte de BARCELONA. Amonestó a Adria Pedrosa (min.90), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.45: ¡G O O O O O O O L de Barcelona! Marca Jules Kounde.

Min.45(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.

Min.45(+2) : ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Barcelona por fuera de juego.

-ESTADIO

Spotify Camp Nou (57,768 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Rayo Vallecano Goles 5 2 Remates Fuera 9 2 Remates 26 10 Pases Totales 343 126 Corners 9 5 Faltas 5 11 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 8 1 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 2 Ataques 122 55 Ataques Peligrosos 84 34 Centros 22 17 Saques de Banda 13 20 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 8 Paradas 4 5 Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 3 3 Champions Atlético 7 3 4 Champions Alavés 7 3 5 Europa League Osasuna 7 3 6 Conference League Sevilla 6 3 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

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