Barcelona 2 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona logró una ajustada victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en un partido intenso disputado este domingo en el Estadio Olimpico Lluis Companys, con 50.103 espectadores. Jules Kounde y Robert Lewandowski marcaron los goles locales, respondiendo al tanto inicial de Alvaro Odriozola. Lamine Yamal fue el jugador más destacado en ataque, generando peligro constante y participando decisivamente en el segundo gol del equipo azulgrana.

Con esta victoria, el Barcelona se mantiene líder de la competición con 19 puntos, consolidando su posición en la tabla. El dominio local fue evidente con un 75% de posesión, 20 remates por apenas 7 de los visitantes y 12 córners frente al único de la Real Sociedad. El encuentro mostró la superioridad del conjunto azulgrana, que continúa su marcha triunfal en la presente temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 2 - REAL SOCIEDAD 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin (Eric Garcia, min.78); Frenkie de Jong, Pedri (Marc Casado, min.90+5), Roony Bardghji (Lamine Yamal, min.58), Pedro Fernandez (Dani Olmo, min.46), Marcus Rashford (Ferran Torres, min.78), Robert Lewandowski.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola (Sergio Gomez, min.57), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.57), Pablo Marin (Brais Mendez, min.67), Benat Turrientes (Carlos Soler, min.66), Ander Barrenetxea (Umar Sadiq, min.81), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

0-1, min.31: Alvaro Odriozola (Ander Barrenetxea) .

1-1, min.43: Jules Kounde (Marcus Rashford) .

2-1, min.59: Robert Lewandowski (Lamine Yamal) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Luis Guzman. Amonestó a Jules Kounde (min.82), por parte del BARCELONA. Amonestó a Igor Zubeldia (min.17), Duje Caleta-Car (min.90+2), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Olimpico Lluis Companys (50,103 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Real Sociedad Goles 2 1 Remates Fuera 5 3 Remates 20 7 Pases Totales 742 246 Corners 12 1 Faltas 6 12 Posesión 75% 25% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 134 51 Ataques Peligrosos 84 21 Centros 27 9 Saques de Banda 23 14 Saques de Portería 4 11 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 9 Paradas 1 7 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Espanyol 12 7 17 Permanencia Real Sociedad 5 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 02/03/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Real Sociedad 10/11/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Barcelona 13/05/2024 LaLiga Barcelona 2-0 Real Sociedad 04/11/2023 LaLiga Real Sociedad 0-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/10/2025 21:00 Champions Barcelona Paris Saint-Germain 05/10/2025 16:15 LaLiga Sevilla Barcelona 18/10/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona









-Próximos partidos del Real Sociedad.

