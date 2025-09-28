Barcelona 2 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona logró una ajustada victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en un partido intenso disputado este domingo en el Estadio Olimpico Lluis Companys, con 50.103 espectadores. Jules Kounde y Robert Lewandowski marcaron los goles locales, respondiendo al tanto inicial de Alvaro Odriozola. Lamine Yamal fue el jugador más destacado en ataque, generando peligro constante y participando decisivamente en el segundo gol del equipo azulgrana.
Con esta victoria, el Barcelona se mantiene líder de la competición con 19 puntos, consolidando su posición en la tabla. El dominio local fue evidente con un 75% de posesión, 20 remates por apenas 7 de los visitantes y 12 córners frente al único de la Real Sociedad. El encuentro mostró la superioridad del conjunto azulgrana, que continúa su marcha triunfal en la presente temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 2 - REAL SOCIEDAD 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin (Eric Garcia, min.78); Frenkie de Jong, Pedri (Marc Casado, min.90+5), Roony Bardghji (Lamine Yamal, min.58), Pedro Fernandez (Dani Olmo, min.46), Marcus Rashford (Ferran Torres, min.78), Robert Lewandowski.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola (Sergio Gomez, min.57), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.57), Pablo Marin (Brais Mendez, min.67), Benat Turrientes (Carlos Soler, min.66), Ander Barrenetxea (Umar Sadiq, min.81), Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
0-1, min.31: Alvaro Odriozola (Ander Barrenetxea) .
1-1, min.43: Jules Kounde (Marcus Rashford) .
2-1, min.59: Robert Lewandowski (Lamine Yamal) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Luis Guzman. Amonestó a Jules Kounde (min.82), por parte del BARCELONA. Amonestó a Igor Zubeldia (min.17), Duje Caleta-Car (min.90+2), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys (50,103 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Real Sociedad
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 20
| 7
|Pases Totales
| 742
| 246
|Corners
| 12
| 1
|Faltas
| 6
| 12
|Posesión
| 75%
| 25%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 134
| 51
|Ataques Peligrosos
| 84
| 21
|Centros
| 27
| 9
|Saques de Banda
| 23
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 11
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 9
|Paradas
| 1
| 7
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Espanyol
| 12
| 7
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|02/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Real Sociedad
|10/11/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Barcelona
|13/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Sociedad
|04/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Barcelona
| Paris Saint-Germain
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla