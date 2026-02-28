Barcelona 4 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

En el enfrentamiento en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio sobre el Villarreal con un marcador final de 4-1, consolidando su liderazgo en la competición. Desde el inicio, el equipo local impuso condiciones, reflejado en la posesión del balón del 74% y un total de 18 remates, frente a los 6 del Villarreal. Lamine Yamal brilló con un hat-trick, abriendo el marcador al minuto 28 y continuando su racha en los minutos 37 y 69, mientras que Robert Lewandowski selló la victoria con un gol en el tiempo añadido, tras una decisión confirmada por el VAR que inicialmente había detenido el juego para revisar la jugada. El Villarreal, a pesar de su esfuerzo y de marcar a través de Pape Gueye al inicio de la segunda mitad, no pudo contrarrestar el poderío ofensivo del Barcelona. El uso del VAR jugó un papel crucial en el partido, especialmente en el último gol del Barcelona, donde inicialmente se detuvo el juego para revisión, culminando con la confirmación del gol de Lewandowski, asegurando así los tres puntos para el equipo local. Este resultado deja al Barcelona en una posición privilegiada en la tabla, liderando con 64 puntos tras 26 jornadas, mientras que el Villarreal, con 51 puntos, sigue en la lucha por asegurar su clasificación a competiciones europeas, ocupando la tercera posición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 4 - VILLAREAL 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Dani Olmo (Pedri, min.58), Marc Bernal (Ronald Araujo, min.67); Raphinha (Marcus Rashford, min.73), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.73), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.67).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfon Gonzalez, min.80); Nicolas Pepe (Tani Oluwaseyi, min.84), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.80), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfonso Pedraza, min.68); Ayoze Perez (Tajon Buchanan, min.68), Georges Mikautadze.



--GOLES.

1-0, min.28: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .

2-0, min.37: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .

2-1, min.49: Pape Gueye (Santiago Mourino) .

3-1, min.69: Lamine Yamal (Pedri) .

4-1, min.90(+1): Robert Lewandowski (Jules Kounde) .

Amarilla al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 57 .

Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 57 .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Marc Bernal (min.54), Raphinha (min.56), por parte del BARCELONA. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.69), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.44: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+1) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Barcelona.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (44,256 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Villareal Goles 4 1 Remates Fuera 6 1 Remates 18 6 Corners 3 2 Faltas 11 9 Posesión 74% 26% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 3 5 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 1 Centros 12 6 Saques de Banda 16 19 Saques de Portería 4 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 14 Paradas 0 4 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 26 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 22/09/2024 LaLiga Villarreal 1-5 Barcelona 27/01/2024 LaLiga Barcelona 3-5 Villarreal









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/03/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Barcelona 10/03/2026 21:00 Champions Newcastle United Barcelona 15/03/2026 16:15 LaLiga Barcelona Sevilla









-Próximos partidos del Villareal.

