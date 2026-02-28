Barcelona 4 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio sobre el Villarreal con un marcador final de 4-1, consolidando su liderazgo en la competición. Desde el inicio, el equipo local impuso condiciones, reflejado en la posesión del balón del 74% y un total de 18 remates, frente a los 6 del Villarreal. Lamine Yamal brilló con un hat-trick, abriendo el marcador al minuto 28 y continuando su racha en los minutos 37 y 69, mientras que Robert Lewandowski selló la victoria con un gol en el tiempo añadido, tras una decisión confirmada por el VAR que inicialmente había detenido el juego para revisar la jugada.
El Villarreal, a pesar de su esfuerzo y de marcar a través de Pape Gueye al inicio de la segunda mitad, no pudo contrarrestar el poderío ofensivo del Barcelona. El uso del VAR jugó un papel crucial en el partido, especialmente en el último gol del Barcelona, donde inicialmente se detuvo el juego para revisión, culminando con la confirmación del gol de Lewandowski, asegurando así los tres puntos para el equipo local. Este resultado deja al Barcelona en una posición privilegiada en la tabla, liderando con 64 puntos tras 26 jornadas, mientras que el Villarreal, con 51 puntos, sigue en la lucha por asegurar su clasificación a competiciones europeas, ocupando la tercera posición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 4 - VILLAREAL 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Dani Olmo (Pedri, min.58), Marc Bernal (Ronald Araujo, min.67); Raphinha (Marcus Rashford, min.73), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.73), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.67).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfon Gonzalez, min.80); Nicolas Pepe (Tani Oluwaseyi, min.84), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.80), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfonso Pedraza, min.68); Ayoze Perez (Tajon Buchanan, min.68), Georges Mikautadze.
--GOLES.
1-0, min.28: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .
2-0, min.37: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .
2-1, min.49: Pape Gueye (Santiago Mourino) .
3-1, min.69: Lamine Yamal (Pedri) .
4-1, min.90(+1): Robert Lewandowski (Jules Kounde) .
Amarilla al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 57 .
Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 57 .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Marc Bernal (min.54), Raphinha (min.56), por parte del BARCELONA. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.69), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.44: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.90(+1) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Barcelona.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (44,256 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Villareal
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 18
| 6
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 11
| 9
|Posesión
| 74%
| 26%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 1
|Centros
| 12
| 6
|Saques de Banda
| 16
| 19
|Saques de Portería
| 4
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 14
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|22/09/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
|27/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-5
| Villarreal
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/03/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Barcelona
|10/03/2026 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Barcelona
|15/03/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Sevilla
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/03/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Elche
|13/03/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Villarreal
|20/03/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Sociedad