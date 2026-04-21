Beatriz Haddad Maia 0 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA)
Madrid, 21 de abril de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-1, 6-1.
En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Beatriz Haddad Maia en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Bouzas Maneiro continuó con su dominio, rompiendo el servicio de su oponente tres veces más para cerrar el partido con otro 6-1.
Estadísticamente, Bouzas Maneiro tuvo un porcentaje de primeros servicios del 54% y ganó el 71% de los puntos con su servicio. Además, logró 5 puntos de quiebre durante el partido. Por su parte, Haddad Maia tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y salvó 3 puntos de quiebre, pero no logró convertir ninguno a su favor.
