Ben Shelton 0 - 2 Arthur Gea: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista francés Arthur Gea ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 7-6, 7-6 en 2 horas y 9 minutos. En el primer set, ambos jugadores rompieron el servicio del contrario en dos ocasiones. Arthur Gea logró romper el servicio de Ben Shelton en los juegos 5 y 9, mientras que Shelton rompió el servicio de Gea en los juegos 6 y 10. Finalmente, Gea se llevó el set en el tie-break con un marcador de 7-5. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el juego 7, donde Ben Shelton rompió el servicio de Arthur Gea. Sin embargo, Gea recuperó rápidamente el break en el juego 8. El set se decidió nuevamente en un tie-break, que Gea ganó 7-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Gea tuvo un 64% de primeros servicios, ganando el 40% de los puntos con su primer servicio y el 15% con su segundo servicio. Ben Shelton, por su parte, tuvo un 73% de primeros servicios, ganando el 41% de los puntos con su primer servicio y el 11% con su segundo servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



