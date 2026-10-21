Betis 1 - 0 Feyenoord | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 0 Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Betis 1 - 0 Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 23:01
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Madrid, 21 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Betis ha ganado este miércoles por 1-0 al Feyenoord en un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja. El único gol del partido llegó en el minuto 59, cuando Isco convirtió un penalti. A pesar de que el equipo visitante tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 52%, los locales fueron más efectivos en el ataque, registrando un total de 21 remates frente a los 9 del equipo neerlandés. El portero del Feyenoord, Tjark Ernst, fue exigido en varias ocasiones, realizando un total de 9 paradas. Aunque el Feyenoord no logró marcar, su defensa se mantuvo firme, con Jerry St. Juste y Mika Marmol destacando en la zaga. El partido se mantuvo equilibrado en términos de faltas y tarjetas, con el Feyenoord recibiendo dos amonestaciones. El Betis, por su parte, mostró un juego ofensivo más participativo, con Isco siendo uno de los jugadores más activos en el ataque. A pesar de los intentos del Feyenoord por igualar el marcador, el equipo local logró mantener su ventaja hasta el final del encuentro, asegurando una victoria crucial en su camino hacia la clasificación para la siguiente fase del torneo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL BETIS 1 - FEYENOORD 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.82), Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals (Dani Ceballos, min.63), Abdessamad Ezzalzouli, Antony (Rodrigo Riquelme, min.63), Marc Roca, Isco (Giovani Lo Celso, min.79), Troy Parrott (Nelson Deossa, min.79).
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste (Tsuyoshi Watanabe, min.79), Mika Marmol, Javi Lopez; Oussama Targhalline (Tobias van den Elshout, min.90+2), Charles Vanhoutte (Gaoussou Diarra, min.79), Gjivai Zechiel; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente (Sem Steijn, min.82).

-GOLES

1-0, min.59: Isco, de penalti.

-ÁRBITRO

Simone Sozza, asistido en las bandas por Giovanni Baccini y Davide Imperiale, en el VAR: Daniele Chiffi y Fedayi San. Amonestó a Rodrigo Riquelme (min.86), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Mika Marmol (min.14), Charles Vanhoutte (min.52), por parte de FEYENOORD.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio de La Cartuja

Estadísticas del partido

Estadística Real Betis Feyenoord
Goles 1 0
Remates Fuera 3 3
Remates 21 9
Pases Totales 508 572
Corners 4 4
Faltas 8 10
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 8 4
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 100 116
Ataques Peligrosos 62 40
Centros 20 11
Saques de Banda 13 14
Saques de Portería 7 4
Tratamientos 1 2
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 11 10
Paradas 2 9
Contra Golpes 9 4

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Aston Villa 9 3
3 Liverpool 9 3
4 Real Madrid 9 3
5 Real Betis 9 3
6 VfB Stuttgart 7 3
7 Arsenal 7 3
8 Barcelona 6 3
9 Como 6 3
10 Manchester City 6 3
11 Sporting CP 6 2
12 Club Brugge 6 3
13 Borussia Dortmund 6 3
14 Bayern Munich 5 3
15 Roma 4 3
16 Atlético de Madrid 4 3
17 Shakhtar Donetsk 4 3
18 PSV Eindhoven 4 3
19 Villareal 3 3
20 Manchester United 3 3
20 Inter 3 3
22 Napoles 3 3
23 Galatasaray 3 3
24 Sabah FK 3 3
25 Feyenoord 3 3
26 Lens 3 3
27 Bodo/Glimt 3 3
28 AEK Athens 3 3
28 Leipzig 3 3
30 Fenerbahce 2 3
31 Slavia Prague 1 3
32 Viking 1 3
33 LASK 0 2
34 Oporto 0 3
35 Lille 0 3
36 Slovan Bratislava 0 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 Champions League Betis 1-0 Feyenoord

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Feyenoord 3-2 Como
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
11/03/2025 Champions Inter 2-1 Feyenoord
05/03/2025 Champions Feyenoord 0-2 Inter
18/02/2025 Champions AC Milan 1-1 Feyenoord

Próximos partidos de Betis

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/10/2026 16:15 LaLiga Celta Betis
31/10/2026 18:30 LaLiga Betis Malaga
04/11/2026 21:00 Champions Borussia Dortmund Betis

Próximos partidos de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/11/2026 21:00 Champions Feyenoord Inter
24/11/2026 21:00 Champions Feyenoord FC Porto
08/12/2026 18:45 Champions Viking Feyenoord
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