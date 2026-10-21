Betis 1 - 0 Feyenoord | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 0 Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis ha ganado este miércoles por 1-0 al Feyenoord en un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja. El único gol del partido llegó en el minuto 59, cuando Isco convirtió un penalti. A pesar de que el equipo visitante tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 52%, los locales fueron más efectivos en el ataque, registrando un total de 21 remates frente a los 9 del equipo neerlandés. El portero del Feyenoord, Tjark Ernst, fue exigido en varias ocasiones, realizando un total de 9 paradas. Aunque el Feyenoord no logró marcar, su defensa se mantuvo firme, con Jerry St. Juste y Mika Marmol destacando en la zaga.
El partido se mantuvo equilibrado en términos de faltas y tarjetas, con el Feyenoord recibiendo dos amonestaciones. El Betis, por su parte, mostró un juego ofensivo más participativo, con Isco siendo uno de los jugadores más activos en el ataque. A pesar de los intentos del Feyenoord por igualar el marcador, el equipo local logró mantener su ventaja hasta el final del encuentro, asegurando una victoria crucial en su camino hacia la clasificación para la siguiente fase del torneo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 1 - FEYENOORD 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.82), Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals (Dani Ceballos, min.63), Abdessamad Ezzalzouli, Antony (Rodrigo Riquelme, min.63), Marc Roca, Isco (Giovani Lo Celso, min.79), Troy Parrott (Nelson Deossa, min.79).
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste (Tsuyoshi Watanabe, min.79), Mika Marmol, Javi Lopez; Oussama Targhalline (Tobias van den Elshout, min.90+2), Charles Vanhoutte (Gaoussou Diarra, min.79), Gjivai Zechiel; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente (Sem Steijn, min.82).
-GOLES
1-0, min.59: Isco, de penalti.
-ÁRBITRO
Simone Sozza, asistido en las bandas por Giovanni Baccini y Davide Imperiale, en el VAR: Daniele Chiffi y Fedayi San. Amonestó a Rodrigo Riquelme (min.86), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Mika Marmol (min.14), Charles Vanhoutte (min.52), por parte de FEYENOORD.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de La Cartuja
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Betis
| Feyenoord
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 21
| 9
|Pases Totales
| 508
| 572
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 8
| 10
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 100
| 116
|Ataques Peligrosos
| 62
| 40
|Centros
| 20
| 11
|Saques de Banda
| 13
| 14
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 10
|Paradas
| 2
| 9
|Contra Golpes
| 9
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Aston Villa
| 9
| 3
|3
| Liverpool
| 9
| 3
|4
| Real Madrid
| 9
| 3
|5
| Real Betis
| 9
| 3
|6
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|7
| Arsenal
| 7
| 3
|8
| Barcelona
| 6
| 3
|9
| Como
| 6
| 3
|10
| Manchester City
| 6
| 3
|11
| Sporting CP
| 6
| 2
|12
| Club Brugge
| 6
| 3
|13
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|14
| Bayern Munich
| 5
| 3
|15
| Roma
| 4
| 3
|16
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|17
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 3
|18
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Manchester United
| 3
| 3
|20
| Inter
| 3
| 3
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Galatasaray
| 3
| 3
|24
| Sabah FK
| 3
| 3
|25
| Feyenoord
| 3
| 3
|26
| Lens
| 3
| 3
|27
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|28
| AEK Athens
| 3
| 3
|28
| Leipzig
| 3
| 3
|30
| Fenerbahce
| 2
| 3
|31
| Slavia Prague
| 1
| 3
|32
| Viking
| 1
| 3
|33
| LASK
| 0
| 2
|34
| Oporto
| 0
| 3
|35
| Lille
| 0
| 3
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions League
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Feyenoord
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Feyenoord
| 3-2
| Como
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|11/03/2025
| Champions
| Inter
| 2-1
| Feyenoord
|05/03/2025
| Champions
| Feyenoord
| 0-2
| Inter
|18/02/2025
| Champions
| AC Milan
| 1-1
| Feyenoord
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2026 16:15
| LaLiga
| Celta
| Betis
|31/10/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Malaga
|04/11/2026 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Betis
Próximos partidos de Feyenoord
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Feyenoord
| Inter
|24/11/2026 21:00
| Champions
| Feyenoord
| FC Porto
|08/12/2026 18:45
| Champions
| Viking
| Feyenoord