Betis 2 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Betis logró una contundente victoria por 2-0 ante Osasuna este domingo en el Estadio de La Cartuja, con goles de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 19 y Juan Hernandez en el minuto 38. Los verdiblancos dominaron el encuentro con un 51% de posesión y 12 remates, mostrando mayor iniciativa durante todo el partido. Juan Hernandez fue el jugador más destacado en ataque, participando directamente en los dos goles del encuentro.

Con esta victoria, el Betis se mantiene en la sexta posición de la tabla con 15 puntos, mientras que Osasuna permanece en la decimotercera plaza con 7 puntos. El triunfo permite a los béticos seguir en la pelea por puestos europeos, específicamente para la clasificación a la Europa League, manteniéndose cerca de los primeros puestos de la clasificación.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - OSASUNA 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.77), Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min.76), Marc Roca (Sergi Altimira, min.68); Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.55).



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Victor Munoz, min.46); Valentin Rosier (Enrique Barja, min.83), Jon Moncayola (Asier Osambela, min.83), Lucas Torro (Sheraldo Becker, min.46), Moi Gomez (Iker Munoz, min.65), Abel Bretones; Ante Budimir, Raul Garcia.



--GOLES.

1-0, min.19: Abdessamad Ezzalzouli (Juan Hernandez) .

2-0, min.38: Juan Hernandez (Pablo Fornals) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y Isidro Diaz de Mera. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Moi Gomez (min.63), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (50,034 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Osasuna Goles 2 0 Remates Fuera 3 8 Remates 12 12 Corners 5 5 Faltas 6 8 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Centros 12 18 Saques de Banda 11 16 Saques de Portería 10 6 Tratamientos 4 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 9 8 Paradas 1 4 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 13 Permanencia Osasuna 7 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis 29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis 18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis 27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético









-Próximos partidos del Osasuna.

