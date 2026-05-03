Betis 3 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis ha ganado este martes por 3-0 al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los verdiblancos mostraron su superioridad desde el inicio. Juan Hernández abrió el marcador en el minuto 22, y Abdessamad Ezzalzouli amplió la ventaja justo antes del descanso. En la segunda mitad, Hernández volvió a marcar en el minuto 59, sellando una victoria contundente para los locales. El Oviedo tuvo un gol anulado a Federico Viñas en el minuto 53 por fuera de juego, tras revisión del VAR. Con este resultado, el Betis se mantiene en la lucha por las posiciones europeas, mientras que el Oviedo sigue en la última posición de la clasificación.

El partido destacó por la participación activa de Juan Hernández, quien no solo anotó dos goles, sino que también fue un constante peligro para la defensa rival. A pesar de tener más remates totales, el Oviedo no logró concretar sus oportunidades, en parte debido a la sólida actuación defensiva del Betis y las intervenciones del VAR. La posesión del balón estuvo ligeramente a favor del equipo local, que supo capitalizar sus ocasiones de gol. Con esta victoria, el Betis se acerca a los puestos de Europa League, mientras que el Oviedo, con 28 puntos y cuatro partidos por disputar, se encuentra en una situación crítica en la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 3 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat (Nelson Deossa, min.71), Antony (Marc Roca, min.63), Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min.62), Giovani Lo Celso (Isco, min.71), Juan Hernandez (Ezequiel Avila, min.82).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.81), David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca (Santi Cazorla, min.56), Ilyas Chaira, Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.65), Santiago Colombatto (Kwasi Sibo, min.64); Alberto Reina, Federico Vinas (Thiago Borbas, min.81).



--GOLES.

1-0, min.22: Juan Hernandez.

2-0, min.45: Abdessamad Ezzalzouli (Pablo Fornals) .

3-0, min.59: Juan Hernandez (Abdessamad Ezzalzouli) .

Gol anulado a Federico Vinas del Real Oviedo en el minuto 53 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Oliver De La Fuente. por parte del REAL BETIS. por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.40: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Betis.



Min.41: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.54: VAR - ¡GOOOOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Real Oviedo.



Min.53: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Oviedo marca! Federico Vinas está en el marcador.



Min.54: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Real Oviedo es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (57,578 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Oviedo Goles 3 0 Remates Fuera 0 6 Remates 10 14 Pases Totales 505 419 Corners 5 4 Faltas 9 4 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 81 98 Ataques Peligrosos 51 43 Centros 14 20 Saques de Banda 12 7 Saques de Portería 6 1 Tratamientos 7 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 6 9 Paradas 4 2 Contra Golpes 3 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 53 34 6 Conference League Celta 47 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/05/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Betis 12/05/2026 20:00 LaLiga Betis Elche 17/05/2026 19:00 LaLiga Barcelona Betis









-Próximos partidos del Oviedo.

