Betis 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 1 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Madrid, 21 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio de La Cartuja ante 59,436 espectadores, el Betis y el Rayo empataron 1-1, con goles de Cedric Bakambu al minuto 16 para el equipo local y de Isi Palazon al minuto 42 para los visitantes. A lo largo del partido, el Rayo mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 54% frente al 46% del Betis, además de generar más ataques. Sin embargo, ambos equipos tuvieron oportunidades similares de gol, reflejado en el número de remates, siendo 12 para el Betis y 10 para el Vallecano. La actuación del VAR fue notable en dos ocasiones, una para cada equipo, pero en ambas se mantuvo la decisión inicial del árbitro de no otorgar penalti. El encuentro fue dirigido por Juan Martinez, quien amonestó a cuatro jugadores del Betis y a tres del Rayo, manteniendo el juego limpio sin necesidad de expulsiones. Entre los momentos destacados, Isi Palazon no solo igualó el marcador sino que también fue clave en el ataque del Rayo, evidenciando su participación activa en el frente ofensivo. A pesar de las revisiones del VAR y las oportunidades creadas por ambos equipos, el marcador no sufrió cambios significativos después de las decisiones del VAR, concluyendo el partido en un empate que refleja el esfuerzo equitativo de ambos conjuntos en busca de la victoria.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Angel Ortiz, min.69), Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez (Valentin Gomez, min.70); Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min.61), Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Nelson Deossa, min.75); Antony, Cedric Bakambu (Juan Hernandez, min.46), Abdessamad Ezzalzouli.



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino (Pedro Diaz, min.90+6); Oscar Valentin, Ilias Akhomach (Randy Nteka, min.90+6), Isi Palazon, Fran Perez (Alvaro Garcia, min.61), Gerard Gumbau (Pathe Ciss, min.61), Jorge de Frutos (Pep Chavarria, min.77).



--GOLES.

1-0, min.16: Cedric Bakambu.

1-1, min.42: Isi Palazon (Andrei Ratiu) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Ignacio Alonso, en el VAR: Pablo Gonzalez y Daniel Trujillo. Amonestó a Pablo Fornals (min.29), Diego Llorente (min.45+2), Nelson Deossa (min.84), Valentin Gomez (min.85), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Nobel Mendy (min.27), Gerard Gumbau (min.36), Alfonso Espino (min.63), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.48: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Betis.



Min.52: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Betis!



Min.87: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Rayo.



Min.90(+2) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Rayo!





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (59,436 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Rayo Vallecano Goles 1 1 Remates Fuera 4 3 Remates 12 10 Pases Totales 352 399 Corners 3 5 Faltas 14 13 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 81 101 Ataques Peligrosos 49 51 Centros 12 10 Saques de Banda 13 18 Saques de Portería 10 8 Tratamientos 5 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 14 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Espanyol 35 24 14 Permanencia Rayo 26 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo 17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/03/2026 18:30 LaLiga Betis Sevilla 07/03/2026 14:00 LaLiga Getafe Betis 15/03/2026 18:30 LaLiga Betis Celta









-Próximos partidos del Rayo.

