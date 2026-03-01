Betis 2 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante derbi sevillano disputado en el Estadio de La Cartuja, Betis y Sevilla FC terminaron empatados a dos goles, repartiéndose los puntos en la jornada 26 de LaLiga. El partido comenzó con un dominio claro del Betis, que se adelantó en el marcador gracias a los goles de Antony en el minuto 16 y Alvaro Fidalgo en el minuto 37, este último asistido por Abdessamad Ezzalzouli. Sin embargo, el Sevilla no se dio por vencido y logró remontar en la segunda mitad con goles de Alexis Sanchez en el minuto 62, asistido por Oso, e Isaac Romero en el minuto 85, asistido por Djibril Sow, demostrando una notable capacidad de reacción. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la igualdad, reflejada tanto en el marcador como en las estadísticas de posesión, donde el Sevilla mantuvo un 55% frente al 45% del Betis. A pesar de la ausencia de decisiones del VAR que alteraran el curso del juego, el árbitro Ricardo De Burgos tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas que evidenciaron la rivalidad en el campo. Este empate deja al Betis en la quinta posición con 43 puntos, manteniéndose en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Sevilla, con 30 puntos, sigue en la parte media de la tabla, buscando mejorar su posición en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - SEVILLA 2 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.70); Antony, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.70), Abdessamad Ezzalzouli.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Adnan Januzaj, min.74), Nemanja Gudelj, Kike Salas; Jose Angel Carmona (Chidera Ejuke, min.46), Lucien Agoume, Djibril Sow (Batista Mendy, min.90), Gabriel Suazo (Oso, min.46), Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez (Isaac Romero, min.70), Akor Adams.



--GOLES.

1-0, min.16: Antony.

2-0, min.37: Alvaro Fidalgo (Abdessamad Ezzalzouli) .

2-1, min.62: Alexis Sanchez (Oso) .

2-2, min.85: Isaac Romero (Djibril Sow) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Daniel Trujillo. Amonestó a Antony (min.24), Diego Llorente (min.75), Natan (min.82), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Gabriel Suazo (min.11), Isaac Romero (min.85), Juanlu Sanchez (min.90), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Sevilla Goles 2 2 Remates Fuera 4 3 Remates 9 14 Pases Totales 422 526 Corners 4 3 Faltas 12 15 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 78 106 Ataques Peligrosos 27 41 Centros 8 13 Saques de Banda 12 17 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 3 0 Sustituciones 2 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 3 0 Contra Golpes 1 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 37 25 11 Permanencia Sevilla 30 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/03/2026 16:15 LaLiga Getafe Betis 15/03/2026 18:30 LaLiga Betis Celta 22/03/2026 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Betis









-Próximos partidos del Sevilla.

