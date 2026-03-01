Betis 2 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante derbi sevillano disputado en el Estadio de La Cartuja, Betis y Sevilla FC terminaron empatados a dos goles, repartiéndose los puntos en la jornada 26 de LaLiga. El partido comenzó con un dominio claro del Betis, que se adelantó en el marcador gracias a los goles de Antony en el minuto 16 y Alvaro Fidalgo en el minuto 37, este último asistido por Abdessamad Ezzalzouli. Sin embargo, el Sevilla no se dio por vencido y logró remontar en la segunda mitad con goles de Alexis Sanchez en el minuto 62, asistido por Oso, e Isaac Romero en el minuto 85, asistido por Djibril Sow, demostrando una notable capacidad de reacción.
El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la igualdad, reflejada tanto en el marcador como en las estadísticas de posesión, donde el Sevilla mantuvo un 55% frente al 45% del Betis. A pesar de la ausencia de decisiones del VAR que alteraran el curso del juego, el árbitro Ricardo De Burgos tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas que evidenciaron la rivalidad en el campo. Este empate deja al Betis en la quinta posición con 43 puntos, manteniéndose en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Sevilla, con 30 puntos, sigue en la parte media de la tabla, buscando mejorar su posición en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 2 - SEVILLA 2 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.70); Antony, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.70), Abdessamad Ezzalzouli.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Adnan Januzaj, min.74), Nemanja Gudelj, Kike Salas; Jose Angel Carmona (Chidera Ejuke, min.46), Lucien Agoume, Djibril Sow (Batista Mendy, min.90), Gabriel Suazo (Oso, min.46), Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez (Isaac Romero, min.70), Akor Adams.
--GOLES.
1-0, min.16: Antony.
2-0, min.37: Alvaro Fidalgo (Abdessamad Ezzalzouli) .
2-1, min.62: Alexis Sanchez (Oso) .
2-2, min.85: Isaac Romero (Djibril Sow) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Daniel Trujillo. Amonestó a Antony (min.24), Diego Llorente (min.75), Natan (min.82), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Gabriel Suazo (min.11), Isaac Romero (min.85), Juanlu Sanchez (min.90), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Sevilla
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 9
| 14
|Pases Totales
| 422
| 526
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 12
| 15
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 78
| 106
|Ataques Peligrosos
| 27
| 41
|Centros
| 8
| 13
|Saques de Banda
| 12
| 17
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 2
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 3
| 0
|Contra Golpes
| 1
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 30
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|30/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Sevilla
|06/10/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Betis
|28/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/03/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Betis
|15/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Celta
|22/03/2026 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Betis
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/03/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Rayo
|15/03/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Sevilla
|21/03/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia