Borussia Dortmund 4 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Borussia Dortmund 4 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund demostró su dominio sobre el Villarreal con un contundente 4-0, marcando una clara diferencia desde el inicio. La posesión del balón y la cantidad de remates, 12 contra 8 a favor del Dortmund, reflejaron la iniciativa y el control ejercido por el equipo local durante el encuentro. La expulsión de Juan Foyth en el minuto 50, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro de una tarjeta amarilla a roja, marcó un punto de inflexión, dejando al Villarreal con un jugador menos y enfrentando una batalla aún más cuesta arriba.
Serhou Guirassy, destacando por su participación activa en el ataque, falló un penalti en el minuto 54, pero ya había contribuido con dos goles al marcador, demostrando su importancia en el frente ofensivo del Dortmund. El equipo local aprovechó su superioridad numérica y táctica, añadiendo dos goles más a su cuenta, uno de ellos por Karim Adeyemi y el otro por Daniel Svensson, asegurando así una victoria que los coloca en una posición favorable dentro de su grupo en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 4 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton (Emre Can, min.84), Nico Schlotterbeck; Yan Couto, Felix Nmecha (Pascal Gross, min.77), Marcel Sabitzer (Jobe Bellingham, min.77), Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Julian Brandt (Carney Chukwuemeka, min.68), Serhou Guirassy (Fabio Silva, min.68).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Pau Navarro, min.83), Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana (Daniel Parejo, min.74), Thomas Partey (Rafa Marin, min.65), Pape Gueye, Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.83); Nicolas Pepe (Alberto Moleiro, min.65), Tani Oluwaseyi.
--GOLES.
1-0, min.45(+2): Serhou Guirassy (Aaron Anselmino) .
2-0, min.54: Serhou Guirassy.
3-0, min.58: Karim Adeyemi.
4-0, min.90(+5): Daniel Svensson (Pascal Gross) .
Penalty fallado por Serhou Guirassy del Borussia Dortmund en el minuto 54 .
Penalty fallado por Fabio Silva del Borussia Dortmund en el minuto 82 .
--ÁRBITRO.
Davide Massa, asistido en las bandas por Stefano Alassio y Alessio Berti, en el VAR: Daniele Chiffi y Michael Salisbury. Amonestó a Karim Adeyemi (min.71), por parte del BORUSSIA DORTMUND. y, además expulsó con tarjeta roja Juan Foyth (min.50), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.12: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.12: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.45(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Borussia Dortmund.
Min.51: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Borussia Dortmund.
Min.50: La tarjeta de Juan Foyth del Villarreal fue anulada por la intervención del VAR.
Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Borussia Dortmund!
Min.50: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Villarreal.
Min.45(+4) : GOOL SIGUE SIENDO VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Borussia Dortmund sigue siendo válido.
Min.50: TARJETA ROJA: Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Juan Foyth del Villarreal por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Signal Iduna Park
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Borussia Dortmund
| Villareal
|Goles
| 4
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 12
| 8
|Pases Totales
| 612
| 329
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 17
| 11
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 133
| 68
|Ataques Peligrosos
| 58
| 31
|Centros
| 18
| 6
|Saques de Banda
| 10
| 23
|Saques de Portería
| 5
| 3
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 17
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|5
| Chelsea
| 10
| 5
|6
| Manchester City
| 10
| 5
|7
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|8
| Newcastle United
| 9
| 5
|9
| Real Madrid
| 9
| 4
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Galatasaray
| 9
| 5
|12
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|13
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|14
| Sporting CP
| 7
| 4
|15
| Barcelona
| 7
| 5
|16
| Qarabag FK
| 7
| 5
|17
| Atalanta
| 7
| 4
|18
| SSC Napoli
| 7
| 5
|19
| Marseille
| 6
| 5
|20
| Atlético
| 6
| 4
|21
| Juventus
| 6
| 5
|22
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|23
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|24
| Monaco
| 5
| 4
|25
| Pafos FC
| 5
| 4
|26
| Brujas
| 4
| 4
|27
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| Benfica
| 3
| 5
|30
| Slavia Prague
| 3
| 5
|31
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|32
| Olympiacos
| 2
| 4
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| FC Koebenhavn
| 2-4
| Borussia Dortmund
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
-Próximos partidos del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Bodoe/Glimt
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Tottenham Hotspur
| Borussia Dortmund
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Inter
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
|10/12/2025 18:45
| Champions
| Villarreal
| FC Koebenhavn