Botic van de Zandschulp 2 - 1 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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El tenista neerlandés Botic van de Zandschulp ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 1-6, 6-3, 6-4 en 1 hora y 48 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar dominó con dos 'breaks' y un servicio sólido, ganando 6-1. En el segundo set, Botic van de Zandschulp respondió con dos 'breaks', llevándose el set 6-3. En el decisivo tercer set, Van de Zandschulp logró dos 'breaks' cruciales, asegurando la victoria con un 6-4. Durante el partido, Van de Zandschulp tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 58% de sus puntos de servicio, mientras que Merida Aguilar tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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