Brandon Nakashima 2 - 0 Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista estadounidense Brandon Nakashima ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Roberto Bautista Agut con un resultado de 6-4, 6-0 en 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Nakashima logró dos quiebres de servicio (breaks) sobre Bautista Agut, mientras que Bautista Agut consiguió uno sobre Nakashima. El set terminó 6-4 a favor de Nakashima. En el segundo set, Nakashima dominó completamente, logrando tres quiebres de servicio y ganando el set 6-0 sin conceder ningún juego a su oponente. Estadísticas destacadas de saque de Brandon Nakashima: en el partido, Nakashima tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganó el 67% de los puntos con su primer servicio y el 53% con su segundo servicio. Además, logró 3 aces y cometió 2 dobles faltas.



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