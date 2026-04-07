Cameron Norrie 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al británico Cameron Norrie por 7-6, 2-6, 6-2 en 2 horas y 24 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break que Alex de Minaur ganó 7-5. En el segundo set, Cameron Norrie dominó, logrando tres breaks consecutivos para llevarse el set 6-2. En el tercer set, Alex de Minaur recuperó el control, rompiendo el servicio de Norrie en el primer y cuarto juego, asegurando el set y el partido con un 6-2. Estadísticamente, Alex de Minaur tuvo un 44% de efectividad en su primer servicio, ganando 26 de 37 puntos en el primer servicio y 23 de 53 en el segundo. Cameron Norrie, por su parte, tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando 23 de 53 puntos en el primer servicio y 15 de 37 en el segundo. De Minaur logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas, mientras que Norrie tuvo 1 ace y 1 doble falta.



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