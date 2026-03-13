Carlos Alcaraz 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.





El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie (6-3, 6-4) en un encuentro que destacó por la efectividad en los servicios y los quiebres conseguidos por Alcaraz. Durante el partido, Carlos Alcaraz mostró una notable efectividad en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 75% y logrando salvar 1 de los puntos de break en contra. Además, Alcaraz fue capaz de convertir 4 de las oportunidades de break que tuvo, lo que fue clave para asegurar su victoria en dos sets. Por otro lado, Cameron Norrie, a pesar de tener un primer porcentaje de servicio del 61%, no logró contrarrestar la presión ejercida por Alcaraz, especialmente en los momentos críticos del encuentro. El partido se desarrolló con una serie de juegos en los que ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta que Alcaraz logró el primer quiebre, marcando una ventaja que mantendría durante el resto del encuentro. En el segundo set, a pesar del esfuerzo de Norrie por recuperarse, Alcaraz continuó dominando, cerrando el partido con un sólido 6-4 en el segundo set. Con esta victoria, Carlos Alcaraz no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también demuestra su capacidad para mantener un alto nivel de juego en etapas cruciales del torneo, enfrentándose a oponentes de gran calibre y superándolos con una combinación de potencia en el servicio y estrategia en los momentos decisivos del partido.



