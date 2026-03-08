Carlos Alcaraz 2 - 0 Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al búlgaro Grigor Dimitrov (6-2, 6-3) en un encuentro que destacó por la solidez de Alcaraz en su servicio y su habilidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Alcaraz demostró su dominio manteniendo su servicio con firmeza y logrando dos quiebres que le permitieron cerrar el set a su favor por 6-2. Continuó con un rendimiento sólido en el segundo set, donde nuevamente mantuvo todos sus juegos de servicio y consiguió un quiebre crucial que le ayudó a sellar su victoria con un 6-3. Las estadísticas de saque de Alcaraz reflejan su superioridad en el partido, con un porcentaje de primer servicio del 71%, logrando ganar el 27 de los 35 puntos jugados con su primer saque. Además, mostró su habilidad al convertir 3 de las oportunidades de quiebre que tuvo, lo que fue clave para su triunfo. Con esta victoria, Alcaraz no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también consolida su posición como uno de los jugadores a seguir en el circuito ATP.



