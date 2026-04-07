Carlos Alcaraz 2 - 0 Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Sebastian Baez por 6-1, 6-3 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 10 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- Carlos Alcaraz ganó el set con un marcador de 6-1.
- Alcaraz logró tres 'breaks' en este set, rompiendo el servicio de Baez en los juegos 1, 3 y 7.
- Alcaraz mantuvo todos sus servicios, con una efectividad del 76% en su primer servicio.
- **Set 2:**
- Carlos Alcaraz ganó el set con un marcador de 6-3.
- En este set, Alcaraz realizó dos 'breaks', rompiendo el servicio de Baez en los juegos 2 y 4.
- Alcaraz mantuvo todos sus servicios y tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio.
**Estadísticas del partido:**
- **Carlos Alcaraz:**
- 1st Serve Percentage: 67%
- 1st Serve Points Won: 24
- 2nd Serve Points Won: 6
- Aces: 6
- Double Faults: 3
- Total Points Won: 65
- **Sebastian Baez:**
- 1st Serve Percentage: 65%
- 1st Serve Points Won: 5
- 2nd Serve Points Won: 7
- Aces: 1
- Double Faults: 1
- Total Points Won: 42
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