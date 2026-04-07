Carlos Alcaraz 2 - 0 Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Sebastian Baez por 6-1, 6-3 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 10 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Carlos Alcaraz ganó el set con un marcador de 6-1. - Alcaraz logró tres 'breaks' en este set, rompiendo el servicio de Baez en los juegos 1, 3 y 7. - Alcaraz mantuvo todos sus servicios, con una efectividad del 76% en su primer servicio. - **Set 2:** - Carlos Alcaraz ganó el set con un marcador de 6-3. - En este set, Alcaraz realizó dos 'breaks', rompiendo el servicio de Baez en los juegos 2 y 4. - Alcaraz mantuvo todos sus servicios y tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio. **Estadísticas del partido:** - **Carlos Alcaraz:** - 1st Serve Percentage: 67% - 1st Serve Points Won: 24 - 2nd Serve Points Won: 6 - Aces: 6 - Double Faults: 3 - Total Points Won: 65 - **Sebastian Baez:** - 1st Serve Percentage: 65% - 1st Serve Points Won: 5 - 2nd Serve Points Won: 7 - Aces: 1 - Double Faults: 1 - Total Points Won: 42



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