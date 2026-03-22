Carlos Alcaraz 1 - 2 Sebastian Korda: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Sebastian Korda (6-3, 7-5, 4-6) en un emocionante encuentro. A lo largo del partido, Alcaraz demostró una sólida actuación en su servicio, logrando un porcentaje de primer servicio del 67% y asegurando el 62% de los puntos jugados en su primer saque. Además, el español mostró su habilidad para presionar el servicio de su oponente, convirtiendo 2 de las oportunidades de quiebre que tuvo a su favor.



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