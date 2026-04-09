Carlos Alcaraz 2 - 1 Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de abril de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Tomas Etcheverry (6-1, 4-6, 6-3) en 2 horas y 22 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz mostró un dominio claro al romper el servicio de Etcheverry en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. Durante este set, Alcaraz no concedió ningún break point, destacando su efectividad en el saque con un 67% de primeros servicios. El segundo set fue más disputado, con Etcheverry logrando romper el servicio de Alcaraz en dos ocasiones para ganar el set 6-4. Alcaraz, sin embargo, logró un break, pero no fue suficiente para evitar la pérdida del set. En el tercer set, Alcaraz recuperó el control del partido, rompiendo el servicio de Etcheverry dos veces y asegurando el set 6-3. En este set, Alcaraz mantuvo su servicio en todos sus juegos, mostrando solidez en los momentos clave. En total, Alcaraz ganó 16 juegos frente a los 10 de Etcheverry y logró un total de 98 puntos ganados durante el partido.



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