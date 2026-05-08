Caty McNally 1 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Caty McNally por 6-1, 6-7(5), 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 42 minutos. En el primer set, Iga Swiatek dominó claramente, logrando cuatro 'breaks' y cerrando el set 6-1. Caty McNally no pudo mantener su servicio en ningún juego del set. En el segundo set, McNally mejoró su juego, logrando llevar el set a un 'tie-break', donde finalmente se impuso 7-6(5) tras romper el servicio de Swiatek en varias ocasiones. En el tercer set, Swiatek recuperó el control, logrando tres 'breaks' para cerrar el partido con un 6-3. Swiatek mostró solidez en sus estadísticas de saque, con un 69% de primeros servicios y ganando el 62% de los puntos con su servicio.



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