Celta de Vigo 0 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
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El Athletic ha ganado este domingo por 0-2 al Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaidos, en un encuentro en el que los visitantes mostraron una gran efectividad en los primeros minutos del partido. Alex Berenguer abrió el marcador en el minuto 20 tras una asistencia de Iñaki Williams, y apenas dos minutos después, Robert Navarro amplió la ventaja con un gol asistido por Iñigo Ruiz de Galarreta. A pesar de que el Celta de Vigo tuvo mayor posesión de balón con un 53%, no logró transformar sus oportunidades en goles, mientras que los leones aprovecharon mejor sus ocasiones, registrando 15 remates en total. La actuación destacada de Alex Berenguer, quien fue clave en el ataque del Athletic, contribuyó significativamente al resultado final. Con esta victoria, el Athletic suma tres puntos más, pero sigue en la parte media de la tabla, mientras que el Celta de Vigo permanece en la zona baja, sin poder salir de los puestos de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Javi Rueda, min.46), Carl Starfelt, Abdoulaye Faye (Yoel Lago, min.46); Alvaro Nunez, Aleix Febas, Ilaix Moriba (Miguel Roman, min.46), Sergio Carreira; Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.57), Hugo Gonzalez (Iago Aspas, min.46), Ferran Jutgla.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Johaneko Louisjean, min.86), Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.65), Benat Gerenabarrena, Robert Navarro (Nico Williams, min.74), Oihan Sancet (Peio Canales, min.65), Alex Berenguer, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.65).
-GOLES
0-1, min.20: Alex Berenguer (Inaki Williams) .
0-2, min.22: Robert Navarro (Inigo Ruiz de Galarreta) .
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: David Galvez y Raul Gonzalez. por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Yuri Berchiche (min.48), Robert Navarro (min.61), Benat Gerenabarrena (min.71), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca Balaidos (20,902 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 7
| 15
|Pases Totales
| 505
| 429
|Corners
| 4
| 7
|Faltas
| 8
| 17
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 100
| 90
|Ataques Peligrosos
| 33
| 43
|Centros
| 8
| 9
|Saques de Banda
| 13
| 9
|Saques de Portería
| 10
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 11
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|3
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|12
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|17
| Permanencia
| Celta
| 1
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
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| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
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| 1-1
| Celta
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| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|19/01/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Athletic Bilbao
|22/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Celta
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| Competición
| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
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| Celta
| 1-2
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| Valencia
| 0-0
| Celta
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| Celta
| 1-0
| Sevilla
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| 1-1
| Celta
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| LaLiga
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| 2-0
| Athletic Bilbao
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| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
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| 4-2
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| 1-1
| Celta
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