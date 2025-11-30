Celta de Vigo 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 0 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 0 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 noviembre 2025 20:27

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Espanyol logró imponerse por 0-1 ante el Celta de Vigo, gracias a un gol de Kike Garcia en el minuto 86, asistido por Edu Exposito. A pesar de la intensa lucha del Celta de Vigo, que dominó la posesión del balón con un 60% y generó más remates durante el partido, no logró concretar sus oportunidades en goles. El Espanyol, por su parte, supo aprovechar su momento clave para asegurar los tres puntos. La actuación del VAR fue notable al detener el juego en el minuto 25 para una revisión de un posible penalti para el Celta de Vigo, decisión que tras la revisión, el árbitro decidió mantener su decisión inicial de no otorgar el penal. Este resultado deja al Espanyol con 24 puntos, igualando en puntos con el Betis pero superándolo por diferencia de goles, lo que les coloca en la sexta posición y en zona de clasificación para la Europa League, considerando los partidos pendientes de otros equipos que podrían afectar su posición final. Por otro lado, el Celta de Vigo, con 16 puntos, se encuentra en la duodécima posición, manteniéndose en la parte media de la tabla y alejado de las zonas de descenso, pero sin aprovechar la oportunidad de escalar posiciones hacia puestos europeos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Ilaix Moriba, min.70), Fran Beltran (Pablo Duran, min.79), Miguel Roman (Ferran Jutgla, min.87), Sergio Carreira; Iago Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.70), Borja Iglesias (Williot Swedberg, min.79), Bryan Zaragoza.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.76), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Jose Salinas, min.90), Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Ramon Terrats (Kike Garcia, min.60); Pere Milla (Jofre Carreras, min.76), Roberto Fernandez (Edu Exposito, min.76).

--GOLES.
0-1, min.86: Kike Garcia (Edu Exposito) .


--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Valentin Pizarro y Guillermo Cuadra. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.72), Carlos Romero (min.90+5), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.25: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Celta.

Min.27: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Celta!


--ESTADIO.
Abanca Balaidos televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Espanyol
Goles 0 1
Remates Fuera 3 2
Remates 10 4
Pases Totales 305 206
Corners 3 3
Faltas 11 15
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 5 0
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 122 89
Ataques Peligrosos 41 41
Centros 9 9
Saques de Banda 16 15
Saques de Portería 6 6
Tratamientos 2 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 12
Paradas 1 2
Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 34 14
2 Champions Villarreal 32 14
3 Champions Real Madrid 32 13
4 Champions Atlético 31 14
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
12 Permanencia Celta 16 14
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
12/04/2025 LaLiga Celta 0-2 Espanyol
30/11/2024 LaLiga Espanyol 3-1 Celta
18/03/2023 LaLiga Espanyol 1-3 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Celta
14/12/2025 16:15 LaLiga Celta Athletic Bilbao
20/12/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Celta




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo
13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol
22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol


