Celta de Vigo 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 0 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Espanyol logró imponerse por 0-1 ante el Celta de Vigo, gracias a un gol de Kike Garcia en el minuto 86, asistido por Edu Exposito. A pesar de la intensa lucha del Celta de Vigo, que dominó la posesión del balón con un 60% y generó más remates durante el partido, no logró concretar sus oportunidades en goles. El Espanyol, por su parte, supo aprovechar su momento clave para asegurar los tres puntos. La actuación del VAR fue notable al detener el juego en el minuto 25 para una revisión de un posible penalti para el Celta de Vigo, decisión que tras la revisión, el árbitro decidió mantener su decisión inicial de no otorgar el penal.
Este resultado deja al Espanyol con 24 puntos, igualando en puntos con el Betis pero superándolo por diferencia de goles, lo que les coloca en la sexta posición y en zona de clasificación para la Europa League, considerando los partidos pendientes de otros equipos que podrían afectar su posición final. Por otro lado, el Celta de Vigo, con 16 puntos, se encuentra en la duodécima posición, manteniéndose en la parte media de la tabla y alejado de las zonas de descenso, pero sin aprovechar la oportunidad de escalar posiciones hacia puestos europeos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Ilaix Moriba, min.70), Fran Beltran (Pablo Duran, min.79), Miguel Roman (Ferran Jutgla, min.87), Sergio Carreira; Iago Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.70), Borja Iglesias (Williot Swedberg, min.79), Bryan Zaragoza.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.76), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Jose Salinas, min.90), Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Ramon Terrats (Kike Garcia, min.60); Pere Milla (Jofre Carreras, min.76), Roberto Fernandez (Edu Exposito, min.76).
--GOLES.
0-1, min.86: Kike Garcia (Edu Exposito) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Valentin Pizarro y Guillermo Cuadra. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.72), Carlos Romero (min.90+5), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.25: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Celta.
Min.27: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Celta!
--ESTADIO.
Abanca Balaidos televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Espanyol
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 2
|Remates
| 10
| 4
|Pases Totales
| 305
| 206
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 122
| 89
|Ataques Peligrosos
| 41
| 41
|Centros
| 9
| 9
|Saques de Banda
| 16
| 15
|Saques de Portería
| 6
| 6
|Tratamientos
| 2
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 12
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|12
| Permanencia
| Celta
| 16
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|12/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Espanyol
|30/11/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-1
| Celta
|18/03/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao
|20/12/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Celta
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Rayo
|13/12/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Espanyol
|22/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol