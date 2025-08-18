Celta de Vigo 0 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos ante 23.530 espectadores, el Getafe se impuso por 2-0 al Celta de Vigo, con goles de Adrian Liso al minuto 47 y Chrisantus Uche al 72, este último asistido por el propio Liso, destacando en el ataque y siendo crucial para la victoria de su equipo. El Getafe, a pesar de tener una posesión del balón significativamente menor (31% frente al 69% del Celta), logró ser más efectivo, aprovechando sus oportunidades frente a un Celta que no pudo materializar ninguna de sus 11 tentativas de gol. El arbitraje estuvo a cargo de Iosu Apezteguia, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para amonestar a jugadores de ambos equipos, pero sin incidencias VAR que alteraran sus decisiones iniciales. El Getafe, con esta victoria, se suma al grupo de equipos que arrancan la temporada con tres puntos, mientras que el Celta de Vigo deberá buscar recuperarse en las próximas jornadas para evitar caer en la lucha por el descenso, considerando la larga temporada que resta por delante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - GETAFE 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago (Pablo Duran, min.82), Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Fran Beltran (Hugo Sotelo, min.57), Ilaix Moriba, Mihailo Ristic (Bryan Zaragoza, min.57); Iago Aspas, Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.67), Williot Swedberg (Jones El-Abdellaoui, min.57).



GETAFE: David Soria; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso (Alex Sola, min.78), Chrisantus Uche.



--GOLES.

0-1, min.47: Adrian Liso (Chrisantus Uche) .

0-2, min.72: Chrisantus Uche.





--ÁRBITRO.

Iosu Apezteguia, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Mario Melero y Jorge Figueroa. Amonestó a Williot Swedberg (min.56), Javi Rodriguez (min.87), Marcos Alonso (min.90), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Chrisantus Uche (min.45), David Soria (min.81), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Abanca Balaidos (23.530 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Getafe Goles 0 2 Remates Fuera 3 3 Remates 11 10 Pases Totales 564 257 Corners 9 3 Faltas 15 17 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 105 70 Ataques Peligrosos 69 31 Centros 24 10 Saques de Banda 22 14 Saques de Portería 5 11 Tratamientos 3 13 Sustituciones 5 1 Tiros de Falta 17 17 Paradas 1 3 Contra Golpes 2 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Sociedad 1 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe 11/02/2024 LaLiga Getafe 3-2 Celta 08/10/2023 LaLiga Celta 2-2 Getafe









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/08/2025 17:00 LaLiga Mallorca Celta 27/08/2025 21:00 LaLiga Celta Betis 31/08/2025 17:00 LaLiga Celta Villarreal









-Próximos partidos del Getafe.

