Celta de Vigo 2 - 3 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: martes, 12 mayo 2026 21:03
Madrid, 12 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante se impuso este martes por 2-3 al Celta de Vigo en un emocionante encuentro disputado en el estadio Abanca Balaidos. El conjunto local comenzó adelantándose en el marcador gracias a un gol de Ferran Jutgla en el minuto 4, pero el Levante logró igualar antes del descanso con un tanto de Kervin Arriaga en el 43. Tras la reanudación, Jutgla volvió a poner por delante al Celta en el 48, pero los visitantes respondieron rápidamente con goles de Adrian De La Fuente en el 57 y Roger Brugue en el 63, asegurando así la victoria. El Celta, que tuvo mayor posesión y más remates, no pudo aprovechar su dominio para sumar puntos, mientras que el Levante fue más efectivo en sus oportunidades. Ferran Jutgla fue el jugador más destacado en el ataque del Celta, participando activamente en las jugadas ofensivas de su equipo. Con este resultado, el Levante se sitúa en la 16ª posición con 39 puntos, igualado con otros equipos que luchan por evitar el descenso, mientras que el Celta de Vigo, con 50 puntos y un partido más disputado, se mantiene en la sexta posición, lo que le permitiría acceder a la Europa League. El Barcelona, con 91 puntos, ya es matemáticamente campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - LEVANTE 3 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Borja Iglesias, min.66), Fer Lopez, Hugo Sotelo (Oscar Mingueza, min.76), Sergio Carreira, Iago Aspas (Pablo Duran, min.66), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.66), Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.76).

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin (Manuel Sanchez, min.77), Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde (Iker Losada, min.46), Kervin Arriaga, Victor Garcia (Roger Brugue, min.61), Pablo Martinez (Ugo Raghouber, min.62), Jon Olasagasti, Carlos Espi (Ivan Romero, min.86).

--GOLES.
1-0, min.4: Ferran Jutgla (Hugo Alvarez) .
1-1, min.43: Kervin Arriaga (Jeremy Toljan) .
2-1, min.48: Ferran Jutgla (Javi Rueda) .
2-2, min.57: Adrian De La Fuente (Kervin Arriaga) .
2-3, min.63: Roger Brugue (Jon Olasagasti) .


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Diego Pampin (min.60), Mathew Ryan (min.90), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Abanca Balaidos (19,185 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Levante
Goles 2 3
Remates Fuera 4 6
Remates 12 15
Pases Totales 582 423
Corners 4 4
Faltas 7 10
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 2 3
Fueras de Juego 5 1
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 3
Ataques 109 82
Ataques Peligrosos 46 46
Centros 2 6
Saques de Banda 26 16
Saques de Portería 7 4
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 11 12
Paradas 3 4
Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 35
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 35
4 Champions Atlético 63 35
5 Champions Betis 54 35
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 45 35
16 Permanencia Levante 39 36
18 Descenso Girona 39 35
19 Descenso Alavés 37 35
20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/05/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Celta
23/05/2026 21:00 LaLiga Celta Sevilla




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/05/2026 19:00 LaLiga Levante Mallorca
23/05/2026 21:00 LaLiga Betis Levante


