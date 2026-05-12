Celta de Vigo 2 - 3 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante se impuso este martes por 2-3 al Celta de Vigo en un emocionante encuentro disputado en el estadio Abanca Balaidos. El conjunto local comenzó adelantándose en el marcador gracias a un gol de Ferran Jutgla en el minuto 4, pero el Levante logró igualar antes del descanso con un tanto de Kervin Arriaga en el 43. Tras la reanudación, Jutgla volvió a poner por delante al Celta en el 48, pero los visitantes respondieron rápidamente con goles de Adrian De La Fuente en el 57 y Roger Brugue en el 63, asegurando así la victoria. El Celta, que tuvo mayor posesión y más remates, no pudo aprovechar su dominio para sumar puntos, mientras que el Levante fue más efectivo en sus oportunidades. Ferran Jutgla fue el jugador más destacado en el ataque del Celta, participando activamente en las jugadas ofensivas de su equipo.
Con este resultado, el Levante se sitúa en la 16ª posición con 39 puntos, igualado con otros equipos que luchan por evitar el descenso, mientras que el Celta de Vigo, con 50 puntos y un partido más disputado, se mantiene en la sexta posición, lo que le permitiría acceder a la Europa League. El Barcelona, con 91 puntos, ya es matemáticamente campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - LEVANTE 3 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Borja Iglesias, min.66), Fer Lopez, Hugo Sotelo (Oscar Mingueza, min.76), Sergio Carreira, Iago Aspas (Pablo Duran, min.66), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.66), Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.76).
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin (Manuel Sanchez, min.77), Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde (Iker Losada, min.46), Kervin Arriaga, Victor Garcia (Roger Brugue, min.61), Pablo Martinez (Ugo Raghouber, min.62), Jon Olasagasti, Carlos Espi (Ivan Romero, min.86).
--GOLES.
1-0, min.4: Ferran Jutgla (Hugo Alvarez) .
1-1, min.43: Kervin Arriaga (Jeremy Toljan) .
2-1, min.48: Ferran Jutgla (Javi Rueda) .
2-2, min.57: Adrian De La Fuente (Kervin Arriaga) .
2-3, min.63: Roger Brugue (Jon Olasagasti) .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Diego Pampin (min.60), Mathew Ryan (min.90), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (19,185 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Levante
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 12
| 15
|Pases Totales
| 582
| 423
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 7
| 10
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 109
| 82
|Ataques Peligrosos
| 46
| 46
|Centros
| 2
| 6
|Saques de Banda
| 26
| 16
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 12
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|16
| Permanencia
| Levante
| 39
| 36
|18
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Celta
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Mallorca
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Levante