Celta de Vigo 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Celta de Vigo y la Real Sociedad empataron a un gol en un partido disputado el pasado domingo 19 de octubre de 2025 a las 4:15 PM en el estadio Abanca Balaídos. El primer tanto del encuentro lo anotó Pablo Duran a los 20 minutos de juego, tras una asistencia de Oscar Mingueza. Sin embargo, en la recta final del partido, Carlos Soler, asistido por Goncalo Guedes, logró el empate para los visitantes en el minuto 89. El partido estuvo marcado por la expulsión por doble tarjeta amarilla del defensa del Celta de Vigo, Carl Starfelt, en el minuto 45+1. Además, el VAR anuló un gol de Mikel Oyarzabal del Real Sociedad en el minuto 50 por posición antirreglamentaria. A pesar de la inferioridad numérica, el Celta de Vigo supo mantener el empate hasta el final, demostrando una gran solidez defensiva.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - REAL SOCIEDAD 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.54), Ilaix Moriba, Hugo Sotelo (Carlos Dominguez, min.46), Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.70), Borja Iglesias (Hugo Alvarez, min.54), Pablo Duran (Fran Beltran, min.85).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Jon Karrikaburu, min.76), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz (Goncalo Guedes, min.67); Brais Mendez (Carlos Soler, min.67), Yangel Herrera (Pablo Marin, min.58), Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez; Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.76).



--GOLES.

1-0, min.20: Pablo Duran (Oscar Mingueza) .

1-1, min.89: Carlos Soler (Goncalo Guedes) .

Gol anulado a Mikel Oyarzabal del Real Sociedad en el minuto 48 .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Carl Starfelt (min.30), Javi Rueda (min.56), Ilaix Moriba (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Carl Starfelt (min.45+1), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Sergio Gomez (min.33), Igor Zubeldia (min.37), Yangel Herrera (min.45+1), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.48: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O L! ¡Gol del Real Sociedad! Mikel Oyarzabal está en el marcador.



Min.49: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.



Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Real Sociedad.



Min.90(+6) : REVISIÓN VAR TERMINADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.50: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Sociedad es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Abanca Balaidos (19,102 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Real Sociedad Goles 1 1 Remates Fuera 3 4 Remates 4 15 Pases Totales 380 512 Corners 1 9 Faltas 9 19 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 2 8 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 61 125 Ataques Peligrosos 16 67 Centros 2 17 Saques de Banda 12 8 Saques de Portería 10 2 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 27 11 Paradas 6 0 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 17 Permanencia Celta 7 9 18 Descenso Real Sociedad 6 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad 20/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Real Sociedad 19/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/10/2025 18:30 LaLiga Osasuna Celta 02/11/2025 14:00 LaLiga Levante Celta 09/11/2025 21:00 LaLiga Celta Barcelona









-Próximos partidos del Real Sociedad.

