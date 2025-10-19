Celta de Vigo 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Celta de Vigo y la Real Sociedad empataron a un gol en un partido disputado el pasado domingo 19 de octubre de 2025 a las 4:15 PM en el estadio Abanca Balaídos. El primer tanto del encuentro lo anotó Pablo Duran a los 20 minutos de juego, tras una asistencia de Oscar Mingueza. Sin embargo, en la recta final del partido, Carlos Soler, asistido por Goncalo Guedes, logró el empate para los visitantes en el minuto 89.
El partido estuvo marcado por la expulsión por doble tarjeta amarilla del defensa del Celta de Vigo, Carl Starfelt, en el minuto 45+1. Además, el VAR anuló un gol de Mikel Oyarzabal del Real Sociedad en el minuto 50 por posición antirreglamentaria. A pesar de la inferioridad numérica, el Celta de Vigo supo mantener el empate hasta el final, demostrando una gran solidez defensiva.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - REAL SOCIEDAD 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.54), Ilaix Moriba, Hugo Sotelo (Carlos Dominguez, min.46), Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.70), Borja Iglesias (Hugo Alvarez, min.54), Pablo Duran (Fran Beltran, min.85).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Jon Karrikaburu, min.76), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz (Goncalo Guedes, min.67); Brais Mendez (Carlos Soler, min.67), Yangel Herrera (Pablo Marin, min.58), Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez; Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.76).
--GOLES.
1-0, min.20: Pablo Duran (Oscar Mingueza) .
1-1, min.89: Carlos Soler (Goncalo Guedes) .
Gol anulado a Mikel Oyarzabal del Real Sociedad en el minuto 48 .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Carl Starfelt (min.30), Javi Rueda (min.56), Ilaix Moriba (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Carl Starfelt (min.45+1), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Sergio Gomez (min.33), Igor Zubeldia (min.37), Yangel Herrera (min.45+1), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O L! ¡Gol del Real Sociedad! Mikel Oyarzabal está en el marcador.
Min.49: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.
Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Real Sociedad.
Min.90(+6) : REVISIÓN VAR TERMINADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.50: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Sociedad es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (19,102 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 4
| 15
|Pases Totales
| 380
| 512
|Corners
| 1
| 9
|Faltas
| 9
| 19
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 8
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 61
| 125
|Ataques Peligrosos
| 16
| 67
|Centros
| 2
| 17
|Saques de Banda
| 12
| 8
|Saques de Portería
| 10
| 2
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 27
| 11
|Paradas
| 6
| 0
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|17
| Permanencia
| Celta
| 7
| 9
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|21/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Real Sociedad
|20/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Sociedad
|19/08/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Celta
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta
|09/11/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Barcelona
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla
|01/11/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad