Coco Gauff 0 - 2 Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de octubre de 2026.





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La tenista belga Elise Mertens ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 6-3, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Elise Mertens logró romper el servicio de Coco Gauff en tres ocasiones, mientras que Gauff solo pudo hacerlo una vez. Mertens mantuvo su servicio en tres de sus cinco oportunidades, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Mertens comenzó rompiendo el servicio de Gauff y mantuvo su propio servicio en todas sus oportunidades. Gauff, por su parte, logró mantener su servicio en tres ocasiones, pero no fue suficiente para remontar, ya que Mertens volvió a romper su servicio una vez más, cerrando el set y el partido con otro 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Elise Mertens tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos jugados con su servicio. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 1 ace a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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