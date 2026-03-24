Corentin Moutet 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los octavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Corentin Moutet (6-1, 6-4) en un partido que destacó por la efectividad de Sinner al servicio y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Durante el encuentro, Sinner demostró un sólido rendimiento en su servicio, lo que le permitió mantener una ventaja consistente sobre Moutet. En el primer set, el italiano logró dos quiebres, lo que le facilitó cerrar el set rápidamente por 6-1. La dinámica del segundo set fue similar, aunque Moutet intentó resistir, Sinner mantuvo su dominio y consiguió otro quiebre crucial que le permitió asegurar el set por 6-4 y, con ello, el partido. Las estadísticas de saque de Sinner fueron impresionantes, con un alto porcentaje de primeros servicios y una notable cantidad de aces, lo que subraya su eficacia en esta área crucial del juego. Además, su capacidad para convertir puntos en situaciones clave, incluidos los puntos de quiebre, fue determinante para su victoria. Con este triunfo, Sinner avanza a los octavos de final del Miami Open, donde buscará continuar su excelente forma en el torneo y avanzar aún más en la competición.



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