Cristina Bucsa 0 - 2 Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Monterrey Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de agosto de 2026.





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La tenista checa Darja Vidmanova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Monterrey Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-4, 7-5. En el primer set, hubo múltiples quiebres de servicio. Vidmanova y Bucsa intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Vidmanova logró mantener su servicio en momentos clave, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, el intercambio de breaks continuó, pero Vidmanova logró cerrar el set y el partido con un 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Darja Vidmanova tuvo un 48% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de esos puntos. Además, salvó 2 de 7 puntos de quiebre en contra. Por otro lado, Cristina Bucsa tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de esos puntos, y salvó 5 de 12 puntos de quiebre en contra.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



