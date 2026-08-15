Cristina Bucsa 0 - 2 Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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Maja Chwalinska ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-2, 6-2 en un tiempo de duración no especificado. **Resumen del partido:** **Set 1:** - Maja Chwalinska comenzó sirviendo y mantuvo su servicio, seguido por Cristina Bucsa que también mantuvo el suyo, llevando el marcador a 1-1. - Chwalinska mantuvo su servicio en el tercer juego, y luego rompió el servicio de Bucsa en el cuarto juego, avanzando a un 1-3. - Chwalinska mantuvo su servicio en el quinto juego, aumentando su ventaja a 1-4. - En el sexto juego, Chwalinska rompió nuevamente el servicio de Bucsa, poniendo el marcador en 1-5. - Bucsa logró romper el servicio de Chwalinska en el séptimo juego, pero Chwalinska cerró el set rompiendo el servicio de Bucsa en el octavo juego, finalizando 2-6. **Set 2:** - Chwalinska comenzó sirviendo y mantuvo su servicio, seguido por Bucsa que también mantuvo el suyo, llevando el marcador a 1-1. - El desarrollo del set continuó con Chwalinska manteniendo su servicio y rompiendo el de Bucsa en momentos clave, culminando con un marcador de 2-6. **Estadísticas del partido:** - Cristina Bucsa tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 47% de los puntos de servicio. - Maja Chwalinska tuvo un 53% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos de servicio. - Bucsa logró salvar 5 de 10 puntos de quiebre, mientras que Chwalinska salvó 2 de 4. - Chwalinska ganó un total de 39 puntos en el partido, mientras que Bucsa ganó 27.



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