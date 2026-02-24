Daniel Altmaier 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.





El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Daniel Altmaier (7-5, 6-3) en 1 hora y 36 minutos.



