Daniel Altmaier 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 2:54
Madrid, 24 de febrero de 2026.



***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Daniel Altmaier (7-5, 6-3) en 1 hora y 36 minutos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***

