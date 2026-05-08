Daniel Altmaier 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al también alemán Daniel Altmaier por 7-5, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró romper el servicio de Daniel Altmaier en el sexto juego para ponerse 4-2, pero Altmaier recuperó el break en el noveno juego, igualando el marcador a 4-5. Sin embargo, Zverev volvió a romper el servicio en el duodécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Altmaier comenzó rompiendo el servicio de Zverev en el tercer juego para ponerse 2-1, pero Zverev recuperó el break inmediatamente en el cuarto juego. Zverev logró otro break crucial en el octavo juego, llevándose el set por 6-3 y asegurando su victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Zverev tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos jugados con su primer servicio y el 47% con su segundo servicio. No cometió dobles faltas y logró 3 aces durante el partido.



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