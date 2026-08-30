Daniel Merida Aguilar 3 - 0 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al húngaro Marton Fucsovics por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-2, 6-2 en 1 hora y 45 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró un break en el primer juego y mantuvo su servicio durante todo el set, ganando 6-4. En el segundo set, Merida Aguilar consiguió dos breaks, en el tercer y séptimo juego, y cerró el set 6-2. En el tercer set, repitió la fórmula, rompiendo el servicio de Fucsovics en el tercer y quinto juego, para llevarse el set 6-2. Merida Aguilar no concedió ningún set, destacando su 1st Serve Percentage del 70% y ganando el 82% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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