Daniil Medvedev 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo Erste Bank Open de Viena, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al ruso Daniil Medvedev con un resultado de 6-4, 7-6 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró romper el servicio de Medvedev en dos ocasiones, mientras que Medvedev solo pudo romper el servicio de Alcaraz una vez. Alcaraz mantuvo un 67% de efectividad en su primer servicio. En el segundo set, ambos jugadores se rompieron el servicio mutuamente una vez antes de llegar al tie-break, donde Alcaraz se impuso con un marcador de 7-6. Alcaraz tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio durante este set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



